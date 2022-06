Rónay Tamás;

Németország;Északi Áramlat;gázellátás;Oroszország;

2022-06-24 10:39:00

Drámai helyzetbe hozta a Gazprom Németországot, elrendelték a riasztást

Miután Oroszország technikai okokra hivatkozva erőteljesen csökkentette a gázszállítást az Északi Áramlat 1 gázvezetéken keresztül, Robert Habeck gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter csütörtökön elrendelte az úgynevezett gázveszélyhelyzeti terv második, „riasztási” fokozatát.

Robert Habeck indoklásában emlékeztetett arra, hogy június közepe óta a Gazprom mind kevesebb nyersanyagot juttat az országnak, illetve rendkívül magas a gáz világpiaci ára.

Mint fogalmazott, a helyzet „feszült”, de az ellátás biztonsága garantált. Német médiaközlések szerint a gázvezetéken keresztül a normálishoz képest 60 százalékkal kevesebb nyersanyag érkezik, amit a Gazprom technikai okokkal magyaráz. Berlin szerint azonban egyértelműen politikai döntés áll a háttérben, s Moszkva szándékosan akar ellátási nehézségeket előidézni. Habeck szerint a tárolók jelenleg 58,7 százalékban telítettek. „A kilátások azonban aggasztanak bennünket” – jelentette ki a tárcavezető. Fel kell készülni a télre, tette hozzá.

A német gázvészhelyzet riasztási fokozata akkor lép életbe, ha annyira súlyos a gázellátásban bekövetkező zavar, vagy olyan kivételesen magas a gáz iránti kereslet, hogy idővel veszély fenyegeti a teljes gázellátást. Habeck március végén jelentette be a terv életbe lépésének, első, „figyelmeztető” szakaszát.

A második szakaszban a piac még mindig képes megbirkózni a zavarokkal vagy a nagy kereslettel anélkül, hogy az államnak be kellene avatkoznia. Drámai lenne azonban a gázveszélyhelyzeti terv harmadik és egyben utolsó fázisa, a „vészhelyzeti szint” kihirdetése. Ezt akkor kell bejelenteni, ha a gáz iránti kereslet kivételesen magas, vagy ha a gázellátásban már jelentős, nehezen kezelhető zavarok lépnek fel. Ezután elengedhetetlen az állami beavatkozás, és nem piaci alapú intézkedéseket vezet be a fogyasztók gázellátásának biztosítása érdekében. Ezeket az intézkedéseket a Szövetségi Hálózati Ügynökség hajtja végre. A hatóság ezután az üzemeltetőkkel konzultálva szabályozza a gázelosztást.

Az energiabiztonsági törvény értelmében, május 21. óta az ellátó cégek egyelőre nem kapnak lehetőséget az áremelésre. Ez azonban aligha kerülhető el. A fő ok egy május közepén elfogadott törvénymódosítás. Az energiabiztonsági törvényt árkiigazítási záradékkal egészítették ki. Ez lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy a magas földgázbeszerzési árakat közvetlenül, azonnal és hirtelen emelés formájában is áthárítsák a fogyasztókra, még a hosszú távú szerződések esetében is.

A szövetségi kormány 15 milliárd eurót biztosít a németországi gáztárolók feltöltését biztosító intézkedésekre. A Bundestag költségvetési bizottsága szerdán megerősítette ezt az intézkedést. Ez része annak a vasárnap bejelentett intézkedéscsomagnak, amelyet az orosz gázszállítás csökkentése miatt rendeltek el.