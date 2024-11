Ukrajna tagadja érintettségét az Északi Áramlat felrobbantásában, a Kreml figyelemelterelésről beszél

A The New York Times az amerikai hírszerzésre hivatkozva arról számolt be, hogy a gázvezetékek felrobbantói ukrán vagy orosz állampolgárok lehetettek. A Die Zeit cikke szerint a cég, amelytől a bombák telepítéséhez használt hajót bérelték, két ukrán állampolgárhoz tartozik.