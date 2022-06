Á. Z.;

Egyesült Államok;nagykövet;meghallgatás;Magyarország;

2022-06-23 20:01:00

Az új amerikai nagykövet nyíltan meg fogja mondani az Orbán-kormánynak, hogy ez így nincs rendben

Magyarország szövetséges és partner, de ami történik, „hatalmas aggodalomra” ad okot.

Meg kell küzdenünk a Magyarország kormányát érő orosz befolyás problémájával. Hogy ezt megtehessük, nyíltan hangot kell adnunk aggodalmainknak – jelentette ki David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövetjelöltje a szenátus külügyi bizottsága előtt tartott meghallgatásán.

A Fehér Ház két hónapja jelentette be, hogy azt a 45 éves diplomatát jelöli az Egyesült Államok budapesti nagykövetének, aki most több kérdést kapott az Orbán-kormány antidemokratikus intézkedéseiről. Az egyik kérdésre, amelyet Ed Markey massachusettsi demokrata szenátortól kapott, David Pressman úgy felelt, hogy Magyarország szövetséges és partner, de ami történik, „hatalmas aggodalomra” ad okot.

Szerinte eufemizmus is az Egyesült Államokban közkeletű democratic backsliding kifejezést használni, mert azt sugallja, mintha valaki az Olümposz csúcsára akarna feljutni, csak önhibáján kívül csúszna lejjebb. Ehhez képest valójában arról van szó, hogy a sajtószabadság, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségének a korlátozása, a sérülékeny társadalmi csoportok elleni fellépés szántszándékkal hozott, tudatos döntés. Ő – ígérte –a legmagasabb magyar kormányzati körök előtt fog hangot adni az aggályainak, de felveszi a kapcsolatot a „gazdag” civil szférával is, biztosítandó a civil szervezeteket arról, hogy a lehető legteljesebb amerikai támogatást élvezhetik abban a korlátozott térben is, amelybe szorították őket.

A meglehetősen gyér érdeklődés kísérte meghallgatáson David Pressman kapott egy kérdést egy kérdést Cory Booker New Jersey-i demokrata szenátortól is, mégpedig arról, hogyan lépne fel az LMBTQ közösség védelmében. Kérdésében a szenátor nyíltan ellenségesnek nevezte az Orbán-kormányt a melegekkel szemben, és

David Pressman minderre úgy válaszolt, nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen fontos témákról van szó, a Magyarországon hallható melegellenes, antiszemita és romaellenes retorika célja pedig az, hogy kizárják az érintett társadalmi csoportokat a demokratikus folyamatokból. Ezt a retorikát ő korrozívnak és veszélyesnek tartja, amely egyhangú, azonnali választ kíván. Megismételte, hogy kormányzati körök előtt feszegetni fogja a kérdést, és együttműködik a civil szervezetekkel is.

Budapesti hivatali elődeitől, például Colleen Belltől és David Cornsteintől eltérően David Pressman fajsúlyos diplomatának számít. A New York Egyetemen végzett 45 éves jogász, diplomata jelenleg a Jenner & Block ügyvédi iroda partnere, aki számos ponton kötődik a Demokrata Párthoz, de emellett hollywoodi hírességekhez is szoros kapcsolat fűzi, például alapító ügyvezető igazgatója volt George és Amal Clooney alapítványának. Dolgozott Madeleine Albright néhai külügyminiszter mellett emberi jogi tanácsadóként, majd Barack Obama elnöksége alatt, 2014 és 2017 között különleges politikai nagyköveti szinten képviselte az Egyesült Államokat az ENSZ-ben. Később Alexander Vindman alezredes ügyvédjeként is tevékenykedett, akit azért menesztettek, mert a nemzetbiztonsági tanács Európáért felelős igazgatójaként szembeszállt Donald Trumppal. David Pressman számos emberi jogi kérdésnek, így az LMBTQ-közösségnek is szószólója.