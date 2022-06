nepszava.hu;

2022-06-25 18:02:00

„Ha nyomjuk akkor már nagy baj nem lehet” – ilyen volt, amikor Orbán 1998-ban felkereste a futballválogatott öltözőjét

Egy vesztes meccs után tette meg mindezt, s ez némiképp érződött a hangulaton is.

A Twitteren került elő egy felvétel, melyen az látható, amint 1998. szeptember 4-én Orbán Viktor miniszterelnök Deutsch Tamás leendő sportminiszter oldalán meglátogatja a magyar válogatottat, miután első Európa-bajnoki selejtezőjén hazai pályán 1-0-ás vezetés után 1-3-ra veszített.

A videót felfedező 444 kommentárja megjegyzi, a kormányfő kicsit élvezi a szerepét, de azért valamelyest zavarban is van, frizuráját megigazítja útközben, kezet fog Illés Bélával, Egressy Gáborral, Hajdu Attilával, Király Gáborral, gratulálni azért mégsem lehet, feszeng némileg, nála jobban csak Bicskei Bertalan szövetségi kapitány, aki meg is köszöni a miniszterelnöknek, hogy benézett a játékosokhoz. A kínos csendet megtörve rövid elemzést tart a kormányfő, legalább nyomtunk, szerencsénk is lehetett volna, pariban voltunk, a közönség legalább a csapattal volt.

A téma azért került elő ismét, mivel az Anglia elleni 0-4-es történelmi diadal után Orbán Viktor ismét felkereste a nemzeti tizenegy öltözőjét, hogy ott gratuláljon a játékosoknak az elért eredményhez.