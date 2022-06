nepszava.hu;

Karácsony Gergely;Vitalij Klicsko;átverés;szélhámos;

2022-06-25 23:32:00

Karácsony Gergelyt is átverte az ál-Klicsko

A főpolgármester éppen ezért értesíti a történtekről Rogán Antalt, mint a titkosszolgálatokat felügyelő minisztert.

A közelmúltban berlini, madridi, és bécsi főpolgármester kollégáimhoz hasonlóan engem is felhívott Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester. Pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő - közölte szombat este Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

A városvezető azt követően nyilvánult meg, hogy kiderült, egy magát a kijevi polgármesternek kiadó szélhámos felhívta Berlin vezetőjét. Mivel egy speciális program segítségével teljesen úgy nézett ki, mint kijevi kollégája, így elsőre nem is fogott gyanút.

A főpolgármester saját esetéről szólva azt írta, a videóhívásra való megkeresés egy a kijevi főpolgármesteri hivatal domainjét használó e-mail címről érkezett, és mivel korábban is kapcsolatban voltak a kijevi polgármesteri hivatallal, így nem volt okuk a gyanúra. Hozzátette, a hívás nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, a hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezettnél jóval korábban be is fejeztem. Később felvették a kapcsolatot Kijevvel, ami megerősítette, csalás történt.