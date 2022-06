P. L.;

drogkereskedelem;Sárospatak;Baktalórántháza;futárszolgálat;

2022-06-26 09:21:00

Futárszolgálattal rendelte a drogot egy sárospataki férfi, három embert kapcsolt le a rendőrség (VIDEÓ)

A lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke közel 20 millió forint.

Külföldi weblapról rendelt kábítószert egy 36 éves sárospataki férfi, amit rokona bevonásával árult. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) miskolci nyomozói és a Szabolcs megyei rendőrök mind a két férfit, valamint a velük kapcsolatban álló dílert is lekapcsolták - olvasható a rendőrségi honlapon.

A KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Miskolci Osztályán idén május 20-án indult nyomozás új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt, miután arról szereztek tudomást, hogy egy sárospataki férfi külföldről drogot szerez be, majd azt több megyében értékesíti, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is más dílerek részére. A 36 éves B. Arnold egyik rokonát, a 61 éves B. Sándort is bevonta a törvénytelen üzletelésbe. A drogot egy külföldi weblapon keresztül rendelte meg a felesége nevére, majd futárszolgálattal szállíttatta ki rokona részére. Ezután rajta keresztül egy baktalórántházi dílernek eladta az anyagot.

B. Arnoldra, B. Sándorra, valamint a velük kapcsolatban álló 36 éves B. Tiborra a rendőrök azután csaptak le, hogy B. Tibor átvette a drogot B. Sándortól. B. Tibort és a vele egy autóban utazó férfit a rendőrök 2022. június 24-én a II. Rákóczi Ferenc Tisza-hídon fogták el, autójában több mint egy kilogramm barna kristályos anyagot találtak, amit a rendőrök lefoglaltak. Elfogását követően kutatást tartottak baktalórántházi lakásában is, ahol porciózáshoz használatos digitális mérlegeket, illetve tasakokat találtak. Ezen túl vagyonvisszaszerzési céllal lefoglaltak tőle egy nagy értékű gépkocsit, valamint három aranygyűrűt is. Gyanúsítotti kihallgatását követően a nyíregyházi nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, a büntetőeljárást a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le - írta a hatóság.

B. Arnoldot és B. Sándort a rendőrök B. Tiborral egy időben fogták el, majd az ő sárospataki lakásaikban is kutatást tartottak. Összesen 4 és fél kilogramm barna kristályos anyagot foglaltak le náluk, ugyanolyat, mint amit a nyíregyházi rendőrök B. Tibor autójában találtak. Ezen kívül a két lakásban gyanús fehér port és zöld növényi törmeléket is találtak, valamint nagy mennyiségben simítózáras tasakokat és több mint 6 millió forint készpénzt. A lefoglalt drog feketepiaci értéke közel 20 millió forint. Az akcióval a rendőrség 20 000 adag kábítószer piacra kerülését akadályozta meg - közölték. A lefoglalt anyagokról vegyészszakértő állapította meg, hogy kábítószer.

A két férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, majd mindegyiküket bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A gyanúsítottak száma ugyanakkor bővülhet még, tekintettel arra, hogy a nyomozók vizsgálják, hogy a három férfi kivel állhatott még kapcsolatban.