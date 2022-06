Kirill pátriárka fenékre esett istentisztelet közben (videó)

P. L.;

2022-06-26 12:52:00

Épp a szenteltvízen csúszott meg.

Istentisztelet közben fenékre esett Kirill moszkvai pátriárka. Az orosz ortodox egyház feje a szenteltvízen csúszott meg - írja a hvg.hu.

Az esetről videó is készült, ez alapján Kirillnek nem esett baja, azonnal felsegítették. A felvételt megosztó Olekszandra Matvicsuk ukrán jogvédő mindenesetre azzal kapcsolatban, hogy a Kreml által befolyásolt, nyíltan háborúpárti pátriárka épp a szenteltvízen csúszott meg, megjegyezte: „Valószínű, hogy Isten küldte ezt a jelet a KGB ügynökének” (utalva ezzel Kirill múltjára a Szovjetunió állambiztonsági szolgálatában).

Patriarch Kirill, head of the church of the Moscow Patriarchate, fell during the worship. He slipped on the holy water. The church in Russia is completely under state control. Kirill supports Russian invasion to Ukraine. So it is likely that God is giving signs to the KGB agent pic.twitter.com/myDeIgSYJp