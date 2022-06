Rónay Tamás;

Ukrajna;háború;orosz-ukrán háború;Oroszország;Vlagyimir Putyin;

2022-06-26 13:49:00

Ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet

Hetek után ismét ballisztikus rakétával lőtték az oroszok az ukrán fővárost. Ukrajna aggódik a donbászi fejlemények miatt.

Több robbanás rázta meg vasárnap az ukrán fővárost. Először kora reggel lőtték Kijevet ballisztikus rakétákkal, majd délelőtt érte orosz támadás a várost. A reggeli akcióban, Kijev központi, Sevcsenkivszkij nevű kerületében, nagy károk keletkeztek egy lakóépületben, ahol tűz ütött ki. Június eleje óta ez az első támadás a főváros ellen. Vitalij Klicsko kijevi polgármester elmondta, a lakókat kimentették és evakuálták az érintett épületekből. Egy nő életét vesztette, aki a kilencemeletes épület alatt rekedt, sokan megsérültek. Sevcsenkivszkij történelmi negyed, Kijev egyik központi városrésze, ahol számos egyetem, étterem és művészeti galéria található. A légvédelmi szirénák rendszeresen megzavarják az életet Kijevben, de június 5. óta az oroszok nem mértek nagyobb csapást a városra.

Az Enerhoatom ukrán állami atomenergetikai vállalat „a nukleáris terrorizmus újabb tettének” minősítette a vasárnapi támadást. Az orosz ballisztikus rakéta ugyanis olyan alacsonyan repült a főváros felé, hogy nem sokkal került el egy dél-ukrajnai atomerőművet. Az oroszok stratégiájára jellemző, hogy nem katonai, hanem polgári célpontot támadtak. Nyilvánvalóan azt akarják, hogy a fővárosba visszatért emberek ne érezzék biztonságban magukat.

A vasárnapi támadás nyomán tovább gyarapodhatnak az ukránok gondjai. Az oroszok hétvégén a Donbászban végleg elfoglalták Szeverodonyeck városát: az Azot gyárban már nincsenek ukrán katonák. Igaz, Kijev szerint a teljesen szétlőtt településnek már nincs stratégiai jelentősége. Itt – ahogy mondják – „Putyin kedvencei”, csecsen fegyveresek vették át az ellenőrzést a 35 napon át tartó féktelen bombaáradat után.

Fokozatosan kiürül a nyugat-donbászi Luhanszk iparvárosa. Mintegy nyolcezren nem voltak hajlandóak elköltözni a városból. „Itt éltünk és itt is maradunk” – hangoztatták többen.

A szeverodonyecki csatát, amelyet most a szomszédos Liszicsanszk ostroma vált fel, Putyin úgy nyerte meg, hogy június elején lecserélte néhány tábornokát, akik előzőleg Kijev sikertelen ostromában vettek részt. A Donbászba a hírhedt Szergej Szurovikin vezérezredest küldték. A fegyveres erők parancsnoksága őt bízta meg a Licsicsanszk környéki falvak és kisvárosok megtámadásával is, ami a háború ezen szakaszában stratégiai jelentőségű terület. A másik fontos orosz szereplő Alekszandr Lapin vezérezredes, aki a központi katonai körzetet irányítja. Mindkettőjük bevált módszere a városok és települések szüntelen bombázása, az épületek lerombolása és az ukrán erők lehetséges rejtekhelyeinek megsemmisítése, folyamatos támadás a levegőből - repülőgépek, helikopterek, drónok által - majd a nehéztüzérséggel való támadás. Végezetül tankokkal vonulnak be. Szurovikin brutalitásáról ismert, akár a csecsenföldi, akár a szíriai háborúban, emellett a velejéig korrupt. Ám mindig felmentették vagy kegyelemben részesítették.

A legújabb fejlemények miatt Zelenszkij elnök tanácsadói komolyan aggódnak. és ezt folyamatosan ismételgetik a nagy amerikai lapokban, és figyelmeztetik a veszélyre a nyugati diplomatákat a kedden, Madridban kezdődő NATO-csúcstalálkozó közeledtével. Utalnak arra, hogy eddig az orosz előrenyomulás ellensúlyozásához szükséges fegyverek kevesebb mint 20 százaléka érkezett meg. A Donbászban az oroszok naponta 70 000 lövedéket lőnek ki, ők kevesebb mint hétezret.

A kijevi hangulatot tovább rontotta a szombati, az ország nyugati és déli részeire irányuló orosz rakétatűz. Mintegy ötvenet lőtt ki a fekete-tengeri flotta, de néhányat Belaruszból indítottak útjára. Ráadásul Moszkva közölte, atomfegyver célba juttatására alkalmas rakétákat telepít Oroszországba.

Egy jó hír érte az ukránokat a Donbászban: feltehetően amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetővel lerombolták az oroszok egy fontos katonai parancsnokságát.