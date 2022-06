nepszava.hu;

Hajdú Péter;média;átszervezés;

2022-06-27 08:49:00

Hajdú Péter csatornáját is elérte a kormánypárti médiában zajló átszervezés

Ennek jegyében ismert nevek búcsúznak a képernyőtől.

Csoportos létszámleépítést hajtanak végre a Life TV-t és Ozone TV-t működtető társaságnál, az erről szóló dokumentumot már meg is kapták az érintett dolgozók – írja a Blikk.

A lap úgy tudja, megszűnik a tévé reggeli műsora, amelyet Ábel Anita, Holdampf Linda, Csonka András és Bereczki Zoltán vezetett. Lekerül a képernyőről a Hajdú Péter nevével fémjelzett Összezárva és Frizbi is, ahogyan nem láthatjuk tovább az Ábel Anita műsorvezetésével készült Activityt. A költségcsökkentés „áldozata” lett a Van életünk című reality is, mely Győzike, Cooky, Zámbó Krisztián mindennapjait mutatta be a nézőknek. Új részek nem készülnek, ismétléseket fognak sugározni.

A csatornánál zajló átszervezések alighanem azzal a folyamattal függnek össze, mely a választások után indultak el a kormányzati médiában. Mint lapunk is beszámolt róla, a Mediaworksnél szintén leépítések kezdődtek, s megszűnik a Pesti TV is.