Teheneket tartanak egy uniós pénzből létrehozott borsodi „raklapüzemben”

Egészen furcsán hasznosultak a kohéziós források egy faluban.

„A tehenek senkit ne tévesszenek meg, ez itt kérem egy raklapüzem, amit 50 millió forint EU-s támogatásból hozott létre a hangzatos nevű »Többet Együtt Egymásért Roma Alapítvány«. Az alapítványt a fulókércsi polgármester vezeti” - írta hétfő reggel Facebook-oldalán Hadházy Ákos. A település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Encs közelében található.

A független országgyűlési képviselő megjegyezte, a pénzt 2018-ban kapták, de a fal nélküli, bádogtetejű „tákolmányon” és egy „szemtelen propagandafilmen” kívül semmi jele nincs, hogy akár egyetlen raklapot is legyártottak volna. A cégjegyzék és az alapítványi beszámolók szerint a kapott pénzt a következő évben el is verték „személyi költségekre”, majd néhány milliós további költségvetési támogatáson túl más bevételük nem is volt. Van viszont egy gyönyörű honlap, egy trükkös videóval, amelyben csak egészen közeli snittet látunk arról, ahogyan valaki egy fűrészgépet kezelget.

A politikus rábukkant a leharcolt fűrészgépre egy önkormányzati telek sarkán. A tehenek állítólag pár hete költöztek a „raklapüzembe”, miután volt egy kisebb botrány abból, hogy korábban önkormányzati tulajdonú telken tartották őket. „Amúgy az átlagosnál is nagyobb nyomorban élő faluban - nyilván a »tolvaj« polgármester közreműködésének köszönhetően is - 75 százalékkal nyert a Fidesz áprilisban. Bár az ellopott összeg nem kirívóan nagy, ez az egész annyira felháborító, hogy feljelentést teszek és az OLAF-nál is jelzem majd a történetet. Ne felejtsük el: ezt a projektet a fideszes kormány tisztviselői rendben találták.