2022-06-27 10:16:00

Személyiséget lopott egy férfi, hogy ne kelljen börtönbe mennie

Olyan jól sikerült eltűnnie, hogy még holttá is nyilvánították.

A történet 2008-ra nyúlik vissza, amikor egy jelenleg 54 éves férfi felvette egy másik férfi személyazonosságát azért, hogy a vele szemben kiszabott nyolc hónap szabadságvesztést elkerülje. Okmányokat készíttetett magának, új nevén megházasodott és gyermeke is született. 2019-ben holttá is nyilvánították – derül ki a Győri Járási Ügyészség erről szóló közleményéből.

2017-ben azonban egy garázdaság vétsége miatti bűnügyben tanúként kihallgatták, 2019-ben szabálysértési eljárás indult ellene, majd 2020-ban egy üzletben bántalmazott egy vásárlót, az ezzel kapcsolatos büntetőeljárásban, illetőleg ugyanebben az évben egy segítségnyújtás elmulasztása miatt indult másik büntetőeljárásban is kihallgatták gyanúsítottként, ahol minden esetben új személyazonosságát, illetőleg okmányait használta fel. Az eljárásokban rögzített adatok nem egyeztek a közhiteles nyilvántartásokban korábban rögzített adatokkal, így a személyazonosságok közötti eltérésre fény derült.

A most indult eljárásban egy működőképes lőfegyvert és 183 db hozzá tartozó lőszert is lefoglaltak. A Győri Járási Ügyészség lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettével, két rendbeli büntetőeljárást eredményező hamis vád bűntettével, szabálysértésre vonatkozó hamis vád bűntettével, kilenc rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével, segítségnyújtás elmulasztásának vétségével, könnyű testi sértés vétségével és garázdaság vétségével vádolja. Akár 12 év szabadságvesztést is kaphat, ha a bíróság bűnösnek találja. A férfi jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, a Győri Járásbíróság fog sorsáról dönteni - közölte az ügyészség.