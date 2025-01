Ki van a golyóálló mellény mögött? – Egy pszichológus fejtegetései Orbán Viktor belső késztetéseiről és személyiségjegyeiről

Két dolgot le kell szögeznem. Először is nem vagyok sem valódi, sem önjelölt politikai elemző. Némileg kritikus suszterként maradok a kaptafámnál. Másodszor: nem óhajtok semmilyen diagnózist felállítani. Ugyanis távolból, személyes találkozás nélkül szakmai okokból tilos diagnosztizálni bárkit is. Viszont ha személyesen találkoztunk volna, akkor etikai okokból lenne tilos erről bármit is másokkal közölni.