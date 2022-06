Földvári Zsuzsa (Bécs);

Ausztria;ÖVP;

2022-06-28 14:45:00

Menekülőben a néppárti osztrák tartományi vezetők, romlik a sikerpárt népszerűsége

Új kancellár személyéről hallani, esetleg előre hozott választásról.

Amikor az elmúlt napokban híre ment, hogy Vorarlberg tartományi miniszterelnöke, az 55 éves Markus Wallner fontos bejelentésre készül, politikai pártjában, a kereszténydemokrata ÖVP-ben összerezzentek: „csak nem akar ő is visszavonulni“? Az elmúlt hónapban ugyanis Ausztria hat néppárti vezetésű tartományában két elsőszámú vezető is váratlanul búcsút intett hivatalának, június 3-án a stájer miniszterelnök, Hermann Schützenhöfer, tíz nappal később pedig a tiroli tartományi főnök, Günther Platter jelezte, hogy a következő, jövő februárra tervezett helyhatósági választáson nem indul el, nyugdíjba vonul.

Wallner végül nem válik meg hivatalától, szóvivője szerint „kiégettnek” érzi magát az elmúlt hónapok sűrű eseményei miatt, így orvosai tanácsára több hétre visszavonul. Ám nem biztos, hogy csak pár hétről lesz szó, lehet, hogy végleg bedobja a törülközőt. A politikus korrupciós ügybe keveredett, amelyből egy májusi bizalmi szavazáson nyertesként került ugyan ki, korábbi tekintélyét azonban nem tudta visszaszerezni. A botrány, melynek kapcsán már az államügyészség nyomoz, az ÖVP-hez tartozó Wirtschaftsbundnál robbant ki. A pártközeli szervezet arra biztatta a tartomány vállalkozásait, helyezzenek el hirdetést az ő újságjánál, a Vorarlberger Wirtschaftnál. Az így befolyó pénzek a néppárt kasszájába kerültek, ráadásul a hirdetések után elfelejtettek adót fizetni. Wallner sokáig ügyesen határolta el magát érintettségétől, de amikor hírét vette: a vizsgálatot rá is kiterjesztik, pánikba esett és megpróbált mobiltelefonjáról, tabletjéről is eltávolítani minden adatot, amivel gyanúba keverte saját magát.

Schützenhöfer egész politikai életét a stájer néppártban élte le, 70 évesen úgy érzi, ideje visszavonulni. Magatartásával példát mutatna politikustársainak, azaz botrány, leváltás nélkül is lehet távozni a politikából. A tartományi miniszterelnökök klasszikus modelljét megtestesítő férfiú, hajlott ugyan a kiskirályságra, de mert a szociáldemokratákkal koalícióban kormányzott, határokat szabott ő maga is hatalmának. Utóda júliustól az 51 esztendős Christopher Drexler, akinek 2024-ig lesz ideje beletanulni a feladatba, akkor rendezik a stájer választást.

Tirolban a közelgő voksolás késztette a tartományt 2008-tól irányító, egyre népszerűtlenebb 68 éves Günther Plattert a távozás bejelentésére. Platter, óvatos, jól taktikázó politikus, aki 2007-2008-ban az országos politizálással is sikerrel ismerkedett, a belügyi és a védelmi tárcát is vezette. Súlyos botrányba egyszer keveredett, 2020-ban, amikor a tiroli Ischgl településen a Covid vírus megjelenését, amiről ő is tudott, a helyi illetékesek eltitkolták a külföldi vendégek előtt, nehogy a téli sportok szerelmesei a szezon vége előtt elhagyják a síparadicsomot. Platter utóbb állt a vizsgálatok elé és igyekezett minden felelősséget Sebastian Kurz kancellárra hárítani. A tiroli politikus most közölte, ez év szeptemberére előre hozzák a voksolást, melyen az általa kijelölt Anton Mattle lesz a kiemelt induló.

Jövőre, talán már januárban, Alsó-Ausztriában is helyhatósági választásokat tartanak. Öt évvel ezelőtt az egyetlen női néppárti vezető, Johanna Mikl-Leitner, aki egy korábbi kiskirály, Erwin Pröll szárnyai alól került ki, a voksok 49,63 százalékát szerezte meg, s ezzel az abszolút többséghez jutott. AZ ÖVP nagyasszonyává nőtte ki magát, a helyzet azonban a Covid, a háború, az infláció következtében a legnagyobb osztrák tartományban is rosszabb a korábbiaknál, Mikl-Leitnernek az előrejelzések szerint csak relatív többsége lesz.

„Az ÖVP mindenütt gyengül, de pozícióit megtartja” – jósolja Peter Filzmaier, Ausztria legismertebb politológusa, aki szerint a néppárt egy lefelé tartó spirálba került tartományi és országos szinten. Vége a diadalmas, Kurz-érának, amelyet a tavaly lemondott kancellár elsősorban látványelemekkel, marketing-gegekkel tartott életben. Szerinte most egy új néppártot, egy nagyszabású témát kell kitalálni, ami újra lázba hozná a párt tagságát. A 2021. decemberében kancellárrá emelkedett Karl Nehammer egyelőre nem tud megbirkózni a korrupcióval, de saját merevségével sem. Hallani, hogy helyét hamarosan átveszi Martin Kocher gazdasági és munkaügyi miniszter, aki azonban egyelőre nem is tagja az ÖVP-nek. Vagy a jelenlegi kancelláriaminiszter, a 41 éves Karolina Edtstadler kerül a helyére, aki felkészült, keménykezű politikus.

A legfrissebb közvéleménykutatási adatok kétfelől is nyomják az ÖVP-t, a hagyományos vetélytárs, a 2016 óta ellenzékben levő szociáldemokrata párt 31 százalékon áll a 21 százalékos néppárt előtt, amelyet be is ért a szélsőjobboldali szabadságpárt. Az egyéni kancellári népszerűségi listát még mindig Nehammer vezeti, de erősen közelíti őt a miniszterelnökségre hajtó szociáldemokrata vezető, Pamela Rendi-Wagner.