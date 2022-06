R. Hahn Veronika (London);

Boris Johnson;Egyesült Királyság;

2022-06-27 20:28:00

Boris Johnson kiverte a biztosítékot

„Erősen gondolkozik azon”, hogy további két parlamenti ciklust csináljon végig.

Boris Johnson kiverte a biztosítékot ellenzőinek egyre növekvő táboránál, amikor a Nemzetközösség Ruandában megrendezett miniszterelnöki összejövetelén újságírók előtt kijelentette, „erősen gondolkozik azon”, hogy további két parlamenti ciklust csináljon végig.

Ez azt jelentené, hogy mind a legkésőbb 2024, majd 2029 decemberében esedékes vokson ő lenne a Konzervatív Párt kormányfőjelöltje és akár 2034-ig a Downing Street 10. lakója. A The Sunday Times számítása szerint a most 58 éves optimista vezetőnek 2031. februárjáig kellene hatalmon maradni ahhoz, hogy megfossza Margaret Thatchert a leghosszabban szolgáló háború utáni miniszterelnök rekordjától.

A 2019 júliusa óta hatalmon lévő tory politikus igyekszik a legkisebb jelentőséget tulajdonítani a múlt csütörtökön Wakefield-ben és Tiverton-Hovitonban elszenvedett parlamenti pótválasztási kudarcnak, majd Oliver Dowden pártelnök péntek hajnali lemondásának. Ugyan "alázatosan és őszintén" kész elfogadni minden bírálatot, de nem győzte hangsúlyozni, „minden kormány megkapja a maga pofonjait a parlamenti ciklus közepén. Érdekes eleme volt Johnson bizonyítvány-magyarázásának, hogy kizárta a "pszichológiai változtatások" lehetőségét, azaz fel sem merül benne a számos jellembeli fogyatékosságának kiigazítására tehető erőfeszítés.

Csak a legutóbbi napokban két meghökkentő információ került napvilágra arról, mennyire kihasználja "BoJo" a mindenkori pozíciójával járó lehetőségeket. Előbb az derült ki: még 2018-ban, külügyminiszterként igyekezett fontos szerephez juttatni a tárcánál akkori kedvesét, jelenlegi feleségét, Carrie Symondst, aki semmilyen diplomáciai tapasztalattal nem rendelkezett. A terv éppúgy nem valósult meg, mint az a 2020-ban felmerült ötlet, hogy hétvégi hivatali rezidenciáján, Chequers parkjában a fák lombjai között épített faházat alakíttasson ki néhány hónapos fia, Wilfred számára. A 150 ezer fontos (több mint 70 millió forint) projektet brit lapok szerint a párt egyik nagyvonalú szponzora, Lord Brownlow finanszírozta volna, aki korábban a Johnson család Downing Street-i otthonának fényűző felújításában is segített 100 ezer fontot meghaladó nagyságrendben. Amikor ebből a párttámogatási szabályok megsértése miatt botrány kerekedett, a kormányfő visszafizette a pénzt. Az erdei faház felállítását biztonsági okok is kizárták, mert a biztonsági erők figyelmeztettek, hogy az építmény jól látható lett volna a közeli útról.

Boris Johnson szerencséjére a kabinetben eddig nem követték további lemondások Dowden távozását. Brandon Lewis, Észak-Írországért felelős miniszter, valaha maga is pártelnök még vasárnap több csatornán is azt hajtogatta, Johnson bizonyított választási győztes, londoni főpolgármesterként kétszer, parlamenti vokson egyszer nyert. East Worthing veterán tory képviselője, Tim Loughton és Damian Green, Theresa May miniszterelnök-helyettese ugyanakkor kesztyűt dobtak a "kissé arrogánsnak" nevezett kormányfő kabinetje elé. Úgy érzik, a minisztereknek a párt és a kormány érdekében ki kell állniuk elveik mellett, hiszen nyílt titok, hogy többen is úgy érzik, jobban el tudnák látni az ország vezetésének feladatát, mint a jelenlegi felelős.

Az érvényes reguláció szerint Boris Johnson tisztsége közel egy évig megkérdőjelezhetetlen, miután a június 6-i bizalmi választáson, ha nem is meggyőző többséggel, de visszaverte a honatyák támadását. Kiszivárgott hírek szerint több bírálója is jelentkezni készül az illetékes 1922-es bizottság végrehajtó grémiumába, melynek felhatalmazása van az egy évre vonatkozó immunitás szabályának megváltoztatására. Az összeesküvőknek további muníciót adott a YouGov közvéleménykutatása, mely szerint a választók 60 százaléka szeretné, ha Johnson lemondana és csak 25 százalék reméli, jövőre is ő lesz a Downing Street 10. lakója. A 2019-ben a kormánypártra szavazók közül 51 százalék támogatja a kormányfő maradását, míg 36 százalék másvalakit látna szívesen a fekete bejárati ajtó mögött.

Az előre menekülő Johnson ismét nagyszabású gazdaságpolitikai bejelentésekkel készül a rá nehezedő nyomás enyhítésére. A közeljövőben reformokat hoz nyilvánosságra az energiaellátás, a lakásépítés, a közösségi közlekedés, a közalkalmazottak fizetése, a megélhetési válság kezelése terén.