nepszava.hu;

Orbán Viktor;Parlament;azonnali kérdés;

2022-06-27 17:11:00

Orbán: nincs szégyenkezni valója a magyar kormánynak az infláció elleni küzdelemben

Megszorítási csomag nincs és nem is lesz - jelentette ki a kormányfő.

Az egész kontinenst egy „háborús infláció” sújtja, ha az áfát csökkentik, azt a kereskedők „elteszik”, éppen ezért az ársapkák politikáját kell alkalmazni - jelentette ki a miniszterelnök hétfő délután a Parlamentben az azonnali kérdések órájában. Orbán Viktort a DK-s Kálmán Olga kérdezte. Az ellenzéki politikus arról érdeklődött, milyen kormány az, amelyik tétlenül nézi az árak emelkedését, a magyar családok pedig tudják, hogy a kormányfő tehetne ez ellen. Miért az Önök összeomló gazdaságpolitikája miatt kell bűnhődnie a magyar családok miatt? - fogalmazott.

„Kérdezett Ön már engem, emlékeim szerint akkor jobban ment...” - kezdte a válaszát Orbán Viktor. Majd felsorolta, hogy Európa több országában is magas az infláció, s Magyarország ebben a tekintetben nem áll rosszul.

Kálmán Olga azzal vágott vissza, nem voltak nagy elvárásai, de a válasz még ezt is alulmúlta. Önök manipulálják a nyilvánosságot, félrevezetni szeretnének, az emberekkel fizettetik meg a hibás gazdaságpolitikát, a felelősséget ismerje el miniszterelnök úr! - hangoztatta.

Orbán Viktor erre azt mondta, a kormány megvédi a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családtámogatásokat és a rezsicsökkentést is, akkor is ha háború van. A DK programjáról visszafogottan tudna nyilatkozni, a hétvégi választáson azonban az emberek erről is elmondták a véleményüket.

Nagy zúgolódás volt, amikor Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője kapott szót. A politikus azt rótta fel, hogy noha a miniszterelnök felemelte a saját fizetését, miközben a dolgozók aranyáron veszik az élelmiszert és fizetésemelést sem kapnak. Így akarják utolérni Ausztriát?! Halálra akarják dolgoztatni a magyar embert?!

Ezeket már mind hallottuk, és az emberek is hallották. Ezért van az, hogy Önöket rendszeresen elfenekelik. A miniszterelnök kifogásolta, hogy a nők 40 éves nyugdíjba vonulását nem szavazta meg a Jobbik. Fizetésemelésével kapcsolatban pedig azt mondta, a Parlament döntött erről, ő pedig elfogadja a döntést. Azért dolgozunk, hogy a magyarok egyre többet kereshessenek - tette hozzá.

Jakab Péter erre azt felelte, az Önök kormányában van hat gazdasági miniszter, egyiknek sincsen esze?! Ő is az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését szorgalmazta.

Milyen jó, hogy az előző évek során a magyar kormány kimentette a magyar családokat a devizahitel-csapdából, különben most megnézhetnék magukat a 404 forintos euróval. Az infláció és az áremelkedések elleni küzdelemben nincs szégyenkezni valója a magyar kormánynak. Semmilyen más eszköz nem működik, csak az árszabályozás, mellyel nagy vitákat folytatnak a kereskedőkkel. Nem káosz, hanem világos, áttekinthető rendszer van, mely reményei szerint hosszú hónapokig fenntartható.

Fekete-Győr András, a Momentum frakcióvezetője azt kérdezte, titkol-e valamit a miniszterelnök. Van-e olyan szándéka, hogy olimpiát akar rendezni 2030-ban. Magyarország ezt nem lenne képes megrendezni anyagilag. Orbán Viktor úgy válaszolt, a magyar kormány nincs felhatalmazva, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság helyett nyilatkozzon, ugyanakkor felhívta a figyelmet, 2030-ban nincs olimpia, a 2032-esnek pedig már van gazdája. Fekete-Győr András erre a pedagógusok, a rendőrök vagy az egészségügyi szakápolók fizetésemelését emlegette fel, s arra kérte, tegye meg ezt a kormány. Válaszul a kormányfő Gyurcsány Ferenc ifjúsági tagozatának nevezte a Momentumot, amellyel nehéz lesz az együttműködés.

A szocialista harangozó Tamás az oktatás, az egészségügy és a rendvédelem kérdése. „Biztos nem tájékoztatták Miniszterelnök urat”, de kórházakat és osztályokat zártak be, emellett több száz rendőr adott be leszerelési kérelmet. Egy huncut fillér nincs a nővérek, a tanárok, vagy a rendőrök béremelésére.

Orbán Viktor azt mondta, biztosan kapnak a pedagógusok minden évben tíz százalékos béremelést kapnak A rendőrséget a szocialisták leépítették, s azt Pintér Sándor építette vissza. Harangozó Tamás visszaidézete azon kormányzati nyilatkozatokat, miszerint a rendvédelem területén legyen béremelés. De ez sem változtat, hogy tömegesen szerelnek le a rendőrök és nincs elég pedagógus. Amikor kormányon voltak, miért vettek el a pedagógusoktól és az egészségügyi dolgozóktól? - vágott vissza a kormányfő.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint úgy tűnik, mintha a kormány elmenne a lényeges kérdések mellett. Toroczkai László jelezte, ők támogatják a vármegyék és a főispánok elnevezéseket. Kifogásolta, hogy a kaszinók vagy az óriás techcégek nem szenvedték meg a járványt. A párt 15 százalékos adó kivetését javasolta ezen vállalatokra. Ez is egy új kezdet - reagált Orbán Viktor arra, hogy a politikussal most először vitázik. Egyúttal reménykedését fejezte ki, hogy a párt „nem szaladnak be Gyurcsány Ferenc hóna alá”, mert így lehetőség nyílik az együttműködésre. Extraprofitadót csak azokra a területekre tudnak kivetni ahol ez lehetséges - a koncessziós piac nem ilyen. A techcégek megadóztatása érdekében pedig az EU államainak együtt kell fellépni, mert egyedül nem megyünk semmire.

Toroczkai László szerint a migráció kérdésében is megkerüli a kérdést, mivel 160 ezer forintért kockáztatják az életüket. A migránsokat Ruandáig kellene deportálni, remélem a magyar kormánynak is lesz ehhez bátorsága - tette hozzá.

Megszorítási csomag nincs és nem is lesz, mert ez az MSZP-kormányok idején volt - utóbbit már a párbeszédes Tordai Bencének mondta.