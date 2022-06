Batka Zoltán;

2022-06-27 19:47:00

Karácsony Gergely: Most ránk rúgták az ajtót

Lejjebb tekerné a légkondikat a főváros, takarékosabb égőket tesznek a lámpákba és a díszkivilágítás idejét is rövidítik – derült ki a városházi energiacsúcson.

Már rövid távon is negyedével csökkentené a fővárosi önkormányzat az alá tartozó intézmények energiafelhasználását – derült ki a Fővárosi Önkormányzat által a városházára összehívott energiacsúcson. A csökkentés érdekében a többi között több tízezer közterületi lámpába tesznek gazdaságosabb, LED-es égőket, korlátozzák a díszkivilágítást időtartamát, illetve – az idős és beteggondozást végző intézmények kivételével – a légkondicionálás mértékét is. A városháza hosszú távú tervei azzal számolnak, hogy 2030-ig 40 százalékkal csökkentenék a város károsanyag-kibocsátását.

A főváros a saját cégei – a BKK, a BKV, a Budapesti Közművek és a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. - illetve civil szervezetek, így többek között a Greenpeace Magyarország és a Levegő Munkacsoport részvételével egyeztetett arról, hogyan lehetne gyorsítani a főváros zöldítését, élhetőbbé tételét. A beszélgetésen elhangzott: a város több problémával néz szembe, így

Ráadásul a hűtés-fűtés modernizációt is úgy kellene levezényelnie a fővárosnak, hogy közben a kormány gyakorlatilag minden nagyobb, piaci hitel felvételét megtorpedózza.

„Most ránk rúgták az ajtót” – fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester azt érzékeltetve, hogy sokféle, az energiafelhasználást érintő probléma jelentkezett egyszerre az utóbbi időszakban. „Az energiakérdés gazdasági és demokráciakérdés is” – tette hozzá Karácsony, aki szerint ugyanakkor az elmúlt évtizedek háborúi is összefüggtek a fosszilis energia felhasználásával. „Vagy ezért vívták, vagy ebből finanszírozták.” A távlati cél, hogy az EU által meghirdetett „energiaszuverenitás” elve jegyében Budapestnek is el kell érni az energiafüggetlenséget.

Karácsony Gergely szerint a középtávú cél, hogy 2030-ra ne függjön a város energiaszempontból semmitől, amihez viszont a kormány és az EU segítsége is kell.

Ennek szellemében a találkozóra meghívták az érintett szaktárcák képviselőit is, ám a kormányzattól senki sem jött el, a fővárosi Fidesztől Wintermantel Zsolt frakcióvezető helyett csak Ughy Attila volt XVIII. kerületi polgármester érkezett. Ő lényegében azzal tudta le a konzultációt, hogy Karácsony Gergely brüsszeli megbízottjának, Jávor Benedeknek azért kellene odakint lobbiznia, hogy az EU-nak „nem feltétlenül és esztelenül kell újabb szankciókat kivetni” – azt nem tette hozzá, hogy Oroszországra –, továbbá az autós közlekedés ellehetetlenüléséről beszélt, így ő is egy óra tíz perc alatt ért be autóval a XVIII. kerületről az értekezletre.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a tanácskozáson hangsúlyozta, hogy más önkormányzatoktól eltérően Budapest nem gondolkodik a közvilágítás korlátozásában, helyette inkább több tízezer lámpaégőt fognak lecserélni 2025-ig, amelyek így 35-40 százalékkal kevesebb áramot fognak fogyasztani. A díszkivilágítást ellenben korlátozzák, így téli időszakban este 10-ig, nyáron este 11-ig lesz ilyen. Emellett megvizsgálják, hogy mennyivel lehet csökkenteni a légkondicionálás használatát. Az ugyanis kevésbé tudott, hogy