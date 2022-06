Králik Emese;

Szeged;tehervonat;zajvédő fal;

2022-06-28 09:12:00

Kertek végén tehervonat: zajvédőfalért harcolnak Szegeden

Eddig naponta legfeljebb hat szerelvény ment itt el, csak nappal. Ezután, úgy hallottuk, harminc, és minden napszakban. Tehervonatok is járnak majd erre, amire korábban nem volt példa – mutatott a vasúti töltés felé Szeged Kecskéstelep nevű részén Pécsi Zoltán. A kertek végétől pár lépésnyire nagy beruházás zajlik: olyan, Szerbiáig is elérő vasúti pályaszakaszokat újítanak fel, amelyeket kerülőútként használnak majd a vonatok akkor, amikor a Budapest-Belgrád szakaszon korszerűsítés miatt vágányzár lesz. A helyiek szerint ráadásul nem csak több vonat jár majd erre, hanem – épp a felújítások miatt – gyorsabbak, így zajosabbak is lesznek.

Mindez erősen aggasztja a Kecskéstelep és a szintén a Szegedhez tartozó Szentmihály lakosait, főként a pályák közelében élőket: attól félnek, hogy odalesz az eddig csendes városrészek nyugalma. Nekik próbál segíteni Mihálik Edvin, momentumos önkormányzati képviselő, aki szerint a legfőbb gondot az okozza, hogy ezen a részen a töltés rendkívül magas, szinte a háztetőkkel van egy szintben: a kerekek zaja, a fékezés csikorgása akadály nélkül éri el az ablakokat. Mint mondta, többször kereste a vasúttársaságot, azt szeretné elérni, hogy zajvédő fal épüljön a két településrészen. Konkrétumokról egyelőre nem tájékoztatták.

A MÁV kommunikációs igazgatósága lapunk kérdésére is csak annyit közölt: a teljes vonalra akusztikai felülvizsgálati terv készül, és az határozza majd meg, hogy hová telepítenek zajvédő falat. A vasúttársaság azt is állította, hogy az érintett szakaszokon a zajterhelés csökkenni fog a villamosításnak és az új pályának köszönhetően.