Hadházy Ákos szerint az ügyben a MÁV semmilyen információt nem ad, az önkormányzat pedig „csak vonogatja a vállát”, hiszen a zajvédő fal a vasúttársaság területén van.
A fal megépítésére egy bírósági határozat kötelezte a település vezetését.
Továbbra sincs meg minden hatósági engedélyük, és még a gépbeállítás is tart.
Sérültekről nincs információ, a sofőrt a tűzoltók szabadították ki a fülkéjéből.
A Demokratikus Koalíció (DK) azt ígéri, hogy kormányra kerülése esetén törvénybe foglalná, lakott területen csak zajvédő falakkal lehessen fejleszteni a vasútvonalakat.
Tüntetést terveznek mára a fonyódiak, hogy megóvják a kilátást egy zajvédő faltól, amelyet most készülnek megépíteni a vasút mellett.
A tervek szerint 2018-ban elkészülhet a zajvédő fal az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a XV. kerületben - derül ki a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére beterjesztett javaslatból.
Az M3-as kivezető szakaszánál, a Kacsóh Pongrác úton készült kis videót tette közzé Facebook-oldalán Zugló polgármestere.