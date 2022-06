P. L.;

2022-06-28 13:24:00

Úgynevezett motivációs elismerésként hozzávágtak fejenként négymilliót az Emmi államtitkáraihoz, Völner Pálnak is jutott még 4,8 millió azért

Hiába, ilyen gavallér jutalmak mellett a pedagógusoknak már nem jut pénz.

Az április 3-ai országgyűlési választások kampányhajrájában fejenként négymilliós jutalommal gazdagodtak az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárai, azonban nem csak ők kaptak ilyen nagylelkű búcsúajándékot: a korrupciós ügybe keveredett Völner Pál például közel 4,8 millió forinttal távozott hivatalából. A pénzt a változatosság kedvéért most nem Schadl Györgytől kapta.

A Blikk által észrevett adatok szerint az Emmi nyolc államtitkára a január és március közötti időszakban „motivációs elismerés” címszó alatt kapta a pénzt. Az érintettek többségének ugyanakkor természetesen a tárca megszűnését követően sem kellett aggódnia a megélhetéséért: Rétvári Bence, Maruzsa Zoltán és Fülöp Attila például pozícióikkal együtt átkerültek a Pintér Sándor vezette Belügyminisztériumhoz, az Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős Vitályos Eszter a kultúra és innovációs tárca miniszterhelyettese lett, Szabó Tünde pedig bár elbukta sportért felelős államtitkári posztját, egy kormánybiztosi pozíció azért neki is jutott. Rajtuk kívül még Horváth Ildikó egészségügyért, Fekete Péter kultúráért és Lőrinczi Zoltán nemzetközi ügyekért felelős egykori államtitkárok motiváltsága ért négy-négy milliót.

A Blikk megjegyzi, hogy a jóval később közzétett kormányzati dokumentumokban a kifizetések ugyan szerepelnek, az viszont nem, hogy ki, milyen szempontokat mérlegelve döntött róluk. A Miniszterelnökségtől a lap választ nem kapott, ahogy az érintettek sem reagáltak mostanáig. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint az még önmagában nem kifogásolható, hogy az állami vezetők komoly pénzeket kapnak, a jelenlegi helyzetben, az infláció szárnyalását látva azonban meglehetősen visszás lehet, ráadásul az átláthatóság sem valósul meg teljes körűen. „Nem világos, hogy mégis mire kellett őket ösztönözni, mennyiben sikerült az ösztönzés, vagy mi az a különös célfeladat, extra teljesítmény, amit minden államtitkár ilyen hibátlanul és egyformán jól valósított meg” - közölte.

A hab a tortán Völner Pál kifizetése volt, akinek 3,9 milliós „végkielégítésének” teljesítése ugyancsak most lett nyilvános, ráadásképpen az is kiderült, hogy a korrupciós ügyébe belebukott korábbi államtitkár 894 ezer forint szabadságmegváltást is kapott, vagyis kis híján összesen 4,8 millió forint ütötte a markát a távozásakor.