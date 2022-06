R. Hahn Veronika (London);

2022-06-29 17:00:00

Naivitása sodorta bajba Károly herceget

Rossz fényt vet a monarchiára a most nyilvánosságra került tízéves történet, mely szerint a trónörökös három ízben összesen 3 millió eurót fogadott el táskákba tömködve az akkori katari kormányfőtől. II. Erzsébetről gyakran állapítják meg udvari tudósítók és történészek, hogy immár több mint 70 éves uralkodása idején "soha nem botlott meg", nem követett el hibát. A walesi hercegről mindez nem mondható el, de egy a napokban napvilágra került sztori feltétlenül megkérdőjelezi az ítélőképességét.

A The Sunday Times-é az érdem, hogy előásta a 2011-2015 között történt eseteket, Károly három találkozását Hamar bin Jassim bin Jaber Al Thani volt katari kormányfővel. A Perzsa-öböl menti emirátus vezető politikusa mindhárom esetben komoly összeget nyújtott át a trónörökösnek a nevéhez fűződő jótékonysági intézmények számára. Az összesen 3 millió eurót (mai árfolyamon 1,2 milliárd, 2011-ben 800 millió forint) legalábbis is két esetben bizarr formában bízta a trón várományosára, egyszer egy bőröndben, máskor a London egyik legelőkelőbb delikatesz üzletéből, a Fortnum & Mason-ből származó bevásárló szatyrokban. A harmadik átadás részletei egyelőre nem ismertek. Az összejövetelekre a walesi herceg londoni rezidenciáján, a Clarence House-ban került sor.

Sem a Sunday Times, sem az ügyről azóta megjelent cikkek nem állítják, hogy a herceg személyesen szabálysértést követett volna el. A haszonélvező, a Károly nevéhez fűződő jótékonysági intézmények egyike, a Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF) által kiadott közlemény hangsúlyozza, hogy "a sejktől kapott támogatás azonnal hozzájuk került. Az alapítvány elvégezte a megfelelő ellenőrzéseket és megbizonyosodott arról, hogy az irányelveket nem szegték meg". A PWCF kitűzött célja fenntartható közösségek létrehozása és nehéz sorsú fiatalok életének jóra fordítása. A szervezet elnöke, Sir Ian Cheshire állásfoglalásban szögezte le, hogy az "adomány készpénzben való átadása a donor választása volt, auditorok pedig aláírásukkal erősítették meg ennek jogszerűségét".

A katari politikustól ellentmondásosan átvett donáció nem az első megnyilvánulása a trón várományosa "naivitásának", ahogy ezt Erzsébet egykori szóvívője, Dickie Arbiter nevezi. A The Prince's Foundation alapítvány jelenleg vizsgálat alatt áll. A Metropolitan Police tekinti át, hogy előfordult- e a "pénz ellenében kapott kitüntetés"-ként emlegetett visszaélés, amikor a herceg bizalmasa, Michael Fawcett alighanem szólt egy pár jó szót a karitatív intézményt anyagilag megsegítő szaúd-arábiai üzletember, Mahfouz Merei Mubarak bin Mahfouz magas királyi elismerése, a CBE (Commander of the British Empire) és brit állampolgársága odaítélése érdekében. Károly legutóbbi bakija az volt, hogy - a politikai semlegességet sutba vetve - "visszataszítónak" minősítette a kormány új bevándorlási politikáját, melynek keretében illegálisan érkező férfiakat Ruandába irányítanak át.

Egy az i napilapnak nyilatkozó PR szakértő szerint az "incidens problémát jelent a kényes helyzetben lévő királyi család számára. A baby boomereket követő nemzedék ugyanis már nincs meggyőződve a monarchia fontossága felől". Erősebben fogalmazott a liberális demokrata Norman Baker, a királyi pénzügyekről szóló könyv szerzője, akinek "zárt ajtók mögött átadott készpénzes csomagokról dél-amerikai drogbárók jutnak az eszébe és nem a brit trónörökös". A volt miniszter hozzátette, hogy "a következő király mindent megkap, amit csak akar és csupa "yes-man"-nel, bólogató Jánossal van körülvéve. Olyan, mint VIII. Henrik volt".