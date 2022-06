Danó Anna;

koronavírus;COVID-19;tesztelések;járvány;

2022-06-29 06:30:00

„Rengeteg telefon érkezik betegektől légúti panaszokkal, a Covid-teszt közel az esetek felében igazolta is a fertőzést”

A háziorvosok azt tapasztalják, újra nő a fertőzöttek száma, egy laborban pedig 5-ről 13,5 százalékra nőtt a pozitív tesztek aránya.

Bár a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint június közepén csaknem ötezerrel csökkent az aktív fertőzöttek száma, a lapunk által megkérdezett szakembereknek ezzel ellentétes tapasztalatai vannak.

– A múlt hét elejétől rengeteg telefon érkezik a betegektől, akiknek légúti panaszaik vannak – mondta a Népszavának Darvai László ostorosi háziorvos. – A Covid-teszt pedig közel az esetek felében igazolta is a fertőzést.

A Heves megyein kívül egy Dunakanyarban valamint egy Borsodban praktizáló háziorvos is hasonló tapasztalatokról számolt be, ráadásul egy magánlabor adatai is arról tanúskodnak: újra nő a fertőzöttek száma.

Keszthelyi Gyula tardi háziorvos körzetében is megszaporodtak a felső légúti fertőzések, de erős iróniával úgy fogalmazott: „Ahogyan a kormányt, minket sem érdekel a járványügyi helyzet. Ugyanis semmilyen eszközöm nincs arra, hogy befolyásoljam egy olyan közegészségügyi helyzet alakulását, amire az arra hivatott közegészségügyi szervek is magasról tesznek. E kérdés körben mindenben támogatom Magyarország kormányát, mely szerint: amiről nem beszélünk, az nincs.”

Az orvosok tapasztalatait megerősítették a – naponta néhány száz térítéses Covid-tesztet végző – Neumann Labs laborjainak statisztikái.

– mondta lapunknak Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője. Mint emlékezetes, ez a magáncég alkalmazta elsőként azt a PCR-vizsgálatot a piacon, amely megmutatta azt is, hogy a Covid-vírus mely variánsa okozta a fertőzést. Ezúttal viszont ezt a tesztet nem végezték el a fenti mintákon.

– A háziorvosok tapasztalatai szubjektívek, a Neumann Labs adatai olyan indikátorok, amelyek már egy trendet jelezhetnek – mondta lapunknak Kemenesi Gábor virológus. Mindez már érzékeltetheti, hogy érkezik hozzánk is az újabb hullám, de ennél biztosabbat nem lehet mondani, mert nincsenek hozzáférhető adatok. Megjegyezte: Európában azokban az országokban, ahol megszaporodtak az esetek, a fertőzéseket az omikron BA.5 és BA.4 variánsai okozzák. Ezeket a mutációkat először idén márciusban észlelték az európai országokban, és ahol megjelenik, ott kiszorítja a korábbi variánsokat. Kemenesi Gábor megjegyezte azt is: ha az európai országokban már jelentkezik az újabb hullám, akkor az nagy valószínűséggel nálunk is fog. Emlékeztetett, hogy

Azaz ők legalább két oltást kaptak, az utolsót pedig nem régebben, mint hat hónap. Van további körülbelül 5 millió ember, aki már kapott valahány oltást, de az utolsót túl régen, így a védettsége fenntartásához, egy újabbat kellene kérnie – derült ki a Weltner János által összegyűjtött adatokból. Az orvos a járvány kezdete óta naponta értelemezi a közösségi portálon a járványadatokat, s ezekből az is megállapítható, hogy az idő múlásával gyorsan csökken a védettek száma. Májusban még csaknem kétmillióan (1 936 346) voltak vakcinával védettek. Június közepére, azaz jelenleg