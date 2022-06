Hompola Krisztina;

Molnár Áron;Hoppál Péter;állami támogatás;

2022-06-29 17:59:00

noÁr reagált Hoppál Péter állításaira

„Olyan biztos nem lesz, hogy destruktív, utcai anarchistákat támogató okiratot aláírnék. Merthogy noÁrt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta jelentős milliókkal és nagyobb összegekkel” - mondta Hoppál Péter kulturális államtitkár a Pesti Srácok Polbeat című műsorában.

A politikus azt is hangsúlyozta, hogy „az, aki kisodródik a szélsőségesség ezen perifériájára, az éljen meg a piacról, és ne álljon sorba állami támogatásért." Molnár Áron reagált Hoppál Péter állításaira:

- Kapott a noÁr állami támogatást?

- A noÁr soha nem kért és nem is kapott állami támogatást. Hoppál Péter állítása valótlan, aminek meg lesznek a jogi következményei, helyreigazítást fogunk kérni és ha kell, megyünk tovább!

- Mikor, milyen utcai anarchistákat támogattak?

- A legbrutálisabbakat. Csak hogy párat említsek. A Tanítanék Mozgalmat, akik évek óta állnak ki az oktatás szabadsága mellett. A Fridays for future csapatát, akik a klíma- és ökológiai katasztrófára hívják fel a figyelmet, az Oltalom Karitatív Egyesületet, akik az állam helyett segítik a mélyszegénységben élő, hajléktalan embereket és gyermekeiket. Nekem megtetszett ez az utcai anarchisták kifejezés. A Fidesz narratívájában a civil szervezetek utcai anarchisták. Legyünk hát azok.

- Milyen ügyben kerülnek elő legközelebb a nyilvánosságban?

- Egy iskolai zaklatási botrány elleni ügy élére álltunk, szeptemberben folytatjuk. Most pedig a Wesley János MÁV utcai általános iskoláját újítjuk fel, ahol a “Tanítani akarunk!” című klip is forgott. Ezen a hétvégén még lehet csatlakozni az iskola felújításhoz, úgyhogy biztatom az olvasókat is, hogy jöjjenek. A fantasztikus aktivista koordinátoraink szervezik. Utána kicsit elvonulunk, mert számot kell vetnünk az elmúlt négy évvel és meg kell határozni a “hogyan és merre tovább” kérdéseit. Szervezetet és stratégiát kell építenünk. De most kicsit háttérbe vonulunk.

- Mit gondol a Csák János és Hoppál Péter által eddig elmondottakról, ami a kultúrpolitikát, innovációt, kultúrharcot illeti, és Szabó László Kommentárban meghirdetett téziseiről?

- Kijelölték a Fidesz kulturális irányát. Engem ez hidegen hagy, mert avitt és korlátolt. Én a progresszív, friss, kompromisszum nélküli művészetben hiszek. Most viszont a valódi alkotóknak a közösségi finanszírozás kultúrájába kell beleásnia magát, a közösségnek pedig óriási lehetősége van támogatnia a független kultúrát. Nagyon remélem, hogy egymásra találunk. Kezdjük ott, hogy beállítunk egyszeri vagy rendszeres támogatást a noÁrnak.