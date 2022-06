Batka Zoltán;

2022-06-30 07:15:00

Káosz a határon: az utolsó pillanatig minél többen próbálják kivinni Ukrajnába a használt autókat a vámkedvezményért

Ukrajna kormányzata még április elején úgy döntött, hogy eltörli az importautók után békeidőben fizetendő vámot, ez azonban csak júliusig érvényes.

Napok óta több kilométeres a kocsisor a magyar-ukrán határnál – mostanában azonban nem csak „befelé” a háború elől menekülők miatt alakul ki torlódás, hanem „kifelé” is. Az Ukrajna felé tartók sorában pedig feltűnően sok a kocsit szállító tréler és az uniós országokban vásárolt használt személyautó, furgon, teherautó.

Információink szerint a jelentősen megnövekedett forgalom hátterében az áll:

Vagyis most még az utolsó pillanatig minél többen próbálják meg bevinni a Nyugaton vett autót kedvezményesen Ukrajnába.

Lapunk munkatársásának a helyszínen többen is azt mondták, van, hogy fél napot, vagy még többet is várniuk kell, mire Ukrajnába jutnak. A rendőrség honlapja szerint szerdán Záhonynál 8 óránál többet kellett várni a belépésre, Tiszabecsnél 5 órás, Beregsuránynál pedig legalább 2 órás várakozásra kellett felkészülniük a kiutazóknak.

A vámfizetés felfüggesztésének háborús okai vannak. Az ukrán kormány azzal indokolta döntését: a harcokban érintett területeken rengeteg jármű használhatatlanná vált, megsemmisült, és ezeket pótolni kell. Már csak azért is, hogy működésben maradjon az ország: a fuvarozóknak legyen mivel szállítaniuk, a vállalkozók végezhessék munkájukat.

És persze akadt példa arra is, hogy a támadás által nem érintett területeken élők kihasználják a kedvezményt, és most vásároltak maguknak jobb, prémium kategóriás kocsit vámmentesen. Ez utóbbit alátámasztja, hogy az Ukrajna felé tartók sorában több ilyen autót is láttunk.

Érdekesség, hogy a járműipari szaksajtó szerint a Zelenszkij-kormány a háború előtt alig tudta behajtani az importautók utáni vámot, lényegében nemzeti sportnak számított Ukrajnában kijátszani a szabályokat. Az Automotive News híradása szerint például 2017-ben is már feltűnő volt, hogy Kijevben hemzsegtek a külföldön – például Litvániában, Lengyelországban – regisztrált autók: az ukrán tulajdonosok így úszták meg, hogy kifizessék a rendkívül magas behozatali vámokat kocsijuk után. A máshol regisztrált autókkal csak meghatározott ideig lehetett az országban tartózkodni, ám mivel igen sokan jártak Ukrajnából dolgozni Nyugatra, az évi egy-két határátlépést használták arra, hogy megújíttassák a külföldön regisztrált, ám Ukrajnában használt autójuk tartózkodási engedélyét.