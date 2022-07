Csákvári Géza;

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál;

2022-07-01 13:45:00

Akik megoldották a csodát - Kezdődik az 56. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál

Miközben Magyarországon időnként valaki bejelenti , hogy nemsokára biztosan lesz A-kategóriás mozgóképes rendezvényünk, Karlovy Vary nemzetközi filmfesztiválja bő három évtizede a régió vezető mozgóképes eseménye.

A Karlovy Vary-i nemzetközi filmfesztivál (KVIFF) az első nagy európai mozgóképes rendezvény a májusi cannes-i megméretés után. Az 1946-ban alapított cseh mustra sokáig az egyetlen A-kategóriás fesztivál volt a régióban. (2009-ben jött fel erre a szintre Varsó filmszemléje, de az ottani program színvonala igencsak hullámzó.) A cseh rendezvény komoly tradíciókkal is rendelkezik. A szocializmus idején a keleti blokk egyik legfontosabb mozis seregszemléje volt a moszkvai mellett, kvázi konkurenciája a „nagy testvérnek”. Sőt, nem is lehetett minden évben megrendezni: volt olyan időszak, amikor az említett nagy testvér csak minden második esztendőben hagyta megtartani. A Moszkvából irányított csehszlovák kormány azt is meghatározta, hogy mi történhet a fesztiválhelyszínen. Rajta tartották a szemüket, hogy még véletlenül se sikerüljön jelentősebbre, mint a szovjet mustra. Míg a rendszerváltás előtt a szovjet konkurencia értelemszerűen helyzeti és erőfölényben volt, mára ez megfordult: a csehországi fesztivál már az ukrán háború előtt sokkal jelentősebbé vált nemzetközi tekintetben, mint az oroszországi.

Karlovy Vary felfutása azonban egyáltalán nem volt egyértelmű. A rendszerváltás után évekig haldoklott a rendezvény, vezetői egymásnak passzolták a stafétabotot, még Jirí Menzel is elvállata egyszer az irányítást, de senki sem tudta biztosabb lábakra állítani a kapitalizmust akkoriban szinte még csak ízlelgető Csehországban. A válságmenedzser végül a nyolcvanas és kilencvenes évek cseh filmjeinek népszerű sztárja, Jirí Bartoska lett. A színész 1994-ben vette át az igazgatói posztot, és meghívta maga mellé művészeti igazgatónak az akkor már épp a nyugdíjas éveire készülő filmesztétát és szerkesztőt, Eva Zaoralovát. A filmes szakíró pontosan tudta, hogy mi lenne a feladat, elvégre a hatvanas évek végétől kezdve folyamatosan tudósított az eseményről. Nem egyszer vakmerő hangvétellel bírálta is – elsősorban az irányítottsága miatt. Kedvenc szokása volt, hogy kritizálta a kötelezően beválogatott szovjet filmek díjazását. Mint Zaoralová a fesztiválról írt könyvében hangsúlyozta, a fordulópont 1968-ban jött el. A június 5. és 15. között megrendezett 16. fesztivál Moszkva számára ijesztően „nemzetközi” lett a prágai tavasz és Robert Kennedy meggyilkolása miatt, a helyszínről tudósító külföldi újságírók „felvilágosult” cikkeinek köszönhetően. Ezenfelül a programban ott volt a Valaki forrón szereti című komédia, melyet Tony Curtis kísért el Karlovy Varyba. További végzetes sértésként élték meg a szovjetek, hogy a fődíjat a Jirí Menzel rendezte Szigorúan ellenőrzött vonatok kapta – az orosz kritikusok szerint ez a valóságtól kellemetlenül elszakadó alkotás volt.

Egyértelműnek tűnt, hogy a Nyugat felé való efféle nyitást azonnal el kell törölni, így 1970-től egészen 1990-ig szovjet kontroll alatt sínylődött a fesztivál. Zaoralová találóan a hanyatlás korának nevezte el az időszakot. Minden bizonnyal ő sem sejtette annak idején, hogy a sors épp neki szánja azt a nem kicsi feladatot, hogy ismét igazi nemzetközi rendezvényt szervezzen Karlovy Vary mozgóképes mustrájából. Ahogy azt sem, hogy ez további tizenöt év megfeszített munkát fog jelenteni számára, elvégre emberfeletti tettet hajtottak végre Bartoskával. Az addig legfeljebb álmodott és vágyott szintre sikerült felemelniük Karlovy Vary fesztiválját. Mindenesetre Zaoralová energiáit jól jellemezte, annak ellenére, hogy 2011-ben átadta a művészeti vezetői pozíciót Karel Ochnak, tanácsadó maradt egészen idén márciusban bekövetkezett haláláig.