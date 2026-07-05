Életműdíjat vett át, majd több száz fiatallal együtt nézte végig a Diploma előtt vetítését Dustin Hoffman a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A legendás színész kulisszatitkokat mesélt pályakezdéséről, és arról is beszélt, hogy nyolcvanhét évesen még mindig önmagát keresi.
Magyar koprodukció is versenyez a patinás Kristály Glóbuszért Karlovy Vary-ban.
Fliegauf Bence alkotása, a Jimmy Jaguár végül díj nélkül maradt. Bejárta a világsajtót, hogy a svéd színész, Stellan Skarsgård nácinak nevezte Ingmar Bergmant.
Az A-kategóriás fesztivál versenyében van Fliegauf Bence filmje is.
A 2024-es év mozicsodája a norvég Lilja Ingolfsdottir Szerethető című filmje, mely Karlovy Vary-ban öt, a miskolci CineFesten pedig három díjat nyert. Az író-rendező szerint eljött az ideje annak, hogy legyen merszünk a nőket a hibáikkal együtt ábrázolni.
A világ egyik legtermékenyebb legsikeresebb és egyik legszórakoztatóbb rendezője, Steven Soderbergh tartott mesterkurzust Karlovy Varyban. A G7 vezetőit például karaokéra kényszerítené minden egyes felszólalás előtt.
Idén ötvennyolcadik alkalommal, június 28-a és július 6-a között rendezik meg régiónk legjelentősebb nemzetközi mozgóképes rendezvényét, a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivált (KVIFF).
Morcheeba, Alicia Vikander Russel Crowe és Ewan McGregor egymásnak adta a stafétát a nyitóhétvégén. Russel Crowe úgy kapott életműdíjat, hogy a mustra létezéséről sem tudott eddig.
Miközben Magyarországon időnként valaki bejelenti , hogy nemsokára biztosan lesz A-kategóriás mozgóképes rendezvényünk, Karlovy Vary nemzetközi filmfesztiválja bő három évtizede a régió vezető mozgóképes eseménye.
Ma tartják Kis Hajni első egészestés műve világpremierjét a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon, a hazai mozikban pedig szeptember végétől látható a Külön falka, amely egy rendkívüli apa-lánya kapcsolatot mutat be.
Hevér Dániel, Kertész Zsanett és Dreissiger László filmterve nyerte a nagyjátékfilm-fejlesztő fórum tízezer eurós fődíját.
Krisztina Grozeva és Petar Valcsanov bolgár rendezőpáros Apa című filmjének ítélték oda az 54. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a legjobb filmnek járó Kristályglóbuszt szombaton.
Karlovy Vary filmfesztiválja az egyik nagy kelet-európai sikersztori: Csuja László inkubátoros műve, a Virágvölgy képviseli hazánkat a ma kezdődő mustrán.
Karlovy Vary büszke A kategóriás nemzetközi fesztivál. Nem nagy, még mindig inkább barátságos. Komoly fesztiválüzem, sok száz film megy be az elején, és jön ki naponta a tizenegy hivatalos (plusz még néhány alkalmi) vetítőhely vásznaira. Kora reggeltől késő éjszakáig folyik a mozizás, és mindig fiatal mozirajongók tömegei ülnek a bejáratok előtt jegy híján, de türelmesen, hogy a kezdés előtti percekben az üres helyekre beengedjék őket. Az idei fesztivál filmjei is eljutnak a magyar mozikba. Érdemes előre készülni rájuk.
Sztárparádéval indul ma este az 51. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál. Az Anthropoid című nyitófilm Heydrich náci helytartó ellen Csehszklovákiában elkövetett merényletet idézi fel, a bemutatón Sean Ellis brit rendező társaságában A szürke ötven árnyalatával ismertté lett Jamie Dornan és a cseh szépség, Ana Geislerová is meghajol. Idén két magyar film van versenyben, Hajdu Szabolcstól az Ernelláék Farkaséknál a fő programban, Till Attila Tiszta szívvel című rendezése az East of the West premierjei közt szerepel.
Koszovói menekült apa és fia, neonáci német punk és a mindennapi rasszizmus, egy valamikori Ukrán zsidó közösség életének emlékképei néhány a főszereplők közül a jubileumi Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál versenymezőnyében bemutatott filmekben. Értékre figyelő válogatás, izgalmas mezőny.
Richard Gere veszi át az életműdíjat ma este a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál jubileumi nyitógáláján, ahol a főszereplésével készült Time Out of Mind című filmjének bemutatójával indul a nagy filmfieszta. Az A-kategóriás fesztiválon idén három fiatal magyar rendező is bemutatkozik.
Negyvenkilencedszer kezdődik el ma este Közép-Európa kedvenc nemzetközi fesztiválja Karlovy Varyban. A káprázatosan újjászületett nevezetes cseh fürdővárosban idén négy magyar filmet vetítenek majd a különböző szekciókban, ez önmagában már öröm. Ráadás, hogy a mozi olyan művészei teszik tiszteletüket filmjükkel, mint Mel Gibson, Fanny Ardant, Laura Dern és remélhetően Jirí Menzel.