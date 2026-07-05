Sosincs késő, hogy farkat növessz!

Karlovy Vary büszke A kategóriás nemzetközi fesztivál. Nem nagy, még mindig inkább barátságos. Komoly fesztiválüzem, sok száz film megy be az elején, és jön ki naponta a tizenegy hivatalos (plusz még néhány alkalmi) vetítőhely vásznaira. Kora reggeltől késő éjszakáig folyik a mozizás, és mindig fiatal mozirajongók tömegei ülnek a bejáratok előtt jegy híján, de türelmesen, hogy a kezdés előtti percekben az üres helyekre beengedjék őket. Az idei fesztivál filmjei is eljutnak a magyar mozikba. Érdemes előre készülni rájuk.