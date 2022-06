Danó Anna;

egészségügyi ellátás;háziorvos;utazás;költségtérítés;betegek;Magyarország;

2022-06-30 18:45:00

Új szabályok jönnek, nehezített pályán mehetnek tovább a magyarországi betegek

A háziorvosoknak viszont csökkenek az adminisztrációs terheik a gyakorlatban hétfőtől vizsgázó új utazási költségtérítési szabályok miatt.

Eddig, ha a betegeknek szakrendelésre vagy egyéb orvosi ellátásra egy másik városba kellett utazniuk és igényt tartottak az útiköltségük megtérítésére, az utazás előtt a háziorvos látta el őket az ehhez szükséges igazolásokkal, nyomtatványokkal. Ez vagy úgy történt, hogy az orvos egy lepecsételt, térítésmentes utazásra jogosító utalványt adott át a betegének, vagy kiállította az „Utazási utalvány Igazolás útiköltség-térítéshez” elnevezésű nyomtatványt. Ha az utóbbi történt, az őt fogadó szakorvosnak ezen igazolnia kellett, hogy a beteg valóban ott járt. Ebben az esetben az utazás költségét a beteg megelőlegezte, mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár a kérvényére ki nem utalta az útiköltséget.

A július elsejétől hatályos rendelet szerint ez utóbbi esetben a betegnek az utazási költség elszámolásához már nem kell előzetesen a háziorvosától kérnie ezt a nyomtatványt. Elegendő, ha a szakorvosi kezeléskor jelzi, hogy útiköltség térítést kér. Ezt az ellátás tényével együtt a szakorvosnak kell rögzítenie egy elektronikus felületen. Ha ezt a beteg akkor nem kéri, utólag nem pótolható. Ám a költségtérítési tortúrának ezzel még nincs vége. Az igény rögzítése a biztosító elektronikus felületén még nem egyenlő a kérelem benyújtásával. Ahhoz, hogy a páciens utóbb megkapja az utazási költséget, azt külön kérvényeznie kell. Vagy elektronikusan az ügyfélkapuján keresztül elérhető nyomtatványon vagy a kormányablaknál személyesen eljárva.

Ha a beteg nem tudja megelőlegezni az útiköltséget, akkor a háziorvos – a jogszabályban meghatározott betegkörnek, például a közgyógyellátottaknak, a kúraszerű ellátást igénybe vevő krónikus betegeknek, illetve azoknak, akik indokoltan nem a területi ellátásra kijelölt intézményben kaphatnak kezelést – a jövőben is állíthat ki utazási utalványt. Ezt a vonat-, illetve a buszjegypénztárban bemutatva továbbra is térítésmentes utazásra válthatja.

Így vélhetően hétfőn nekik kell majd ezt megtenni, amikor a pénteki Semmelweis-napi munkaszünet után amúgy is sokan lesznek várnak majd ellátásra. Egy nógrádi háziorvos arról számolt be, hogy eddig ő adhatott igazolást ahhoz is, hogy valaki tömegközlekedés helyett gépkocsival mehessen a szakorvoshoz, vagy kórházi kezelésre. Értelmezése szerint erre az új szabály alapján nem lesz jogosítványa. Aki eddig ilyet kapott, annak nyilván nehezen tudja majd megmagyarázni, hogy a jövőben erre nincs lehetősége.

Lapunk kérdéseire a Magyar Államkincstár sajtóosztálya azt írta, lényegében senkit nem érhet váratlanul, hiszen az utazási költségtérítési rendszer átalakításával kapcsolatos törvénymódosítások tavaly június 24-én, a rendeleti szintű változások pedig a múlt év december 28-án jelentek meg a Magyar Közlönyben. A hét elején pedig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Magyar Államkincstár az átállást megelőző figyelemfelhívó tájékoztatást is küldött a háziorvosoknak. Az egészségügyi szolgáltatók idén és tavaly is már több alkalommal kaptak tájékoztatást a várható változásokról. Azaz a jogalkotó több, mint 6 hónapos felkészülési időt biztosított. Véleményük szerint a rendszerből senki nem fog kiesni.