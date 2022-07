Varga Péter;

videójáték;háború;lengyel;

2022-07-02 23:11:00

Videojátékban mutatja be a lengyel kormány, hogyan szenvednek a civilek a háború miatt

Oktatási céllal ingyenesen letölthető.

Egy teljesen újszerű, ámde sokkal humánusabb nézőpontot választott a lengyel 11 bit Studios ,,This War of Mine" videojátéka (Ez az én háborúm). Bár más militáns című játékokhoz hasonlóan ennek is a háború a központi témája, azokkal ellentétben nem hősies katonákat mutat be, hanem civileket, akiknek nehéz döntéseket kell meghozniuk egy fegyveres konfliktus által sújtott Pogoren nevű virtuális városban. A játék már 2014 óta létezik és nagy elismertségnek örvend. Sok forrást felhasználtak elkészítéséhez, többek között a Varsói Felkelést, azután fő ihletőként az 1992 és 1995 között a Szarajevó ostromát átélő szemtanúk beszámolóit, továbbá a szintén az abban az időben zajlott grózniji csatát és a szíriai háborút: a történéseket a civilek szempontjából átélve, és irányítva.

A kampány, hogy a játék a hivatalos tananyag része legyen, még 2019-ben kezdődött. A döntést Mateusz Morawiecki miniszterelnök jelentette be, kiemelve, Lengyelország az első a világon, amely, amely egy videojátékot az oktatási tárca által ajánlott olvasmányok listájára tesz. A kormány a fejlesztők közreműködésével útmutatót is készített, mely segít a tanároknak felkészülni a játékot kibeszélő órára. A kormány honlapján a játékról szóló rövidebb ismertető szerint: “Lehetetlen mindenkit megmenteni, választanunk kell a kisebb és nagyobb rossz között. Egy biztos, a világ körülöttünk nem olyan, mint amilyennek megismertük. Az óvóhely mindenkori elhagyásakor a halál leselkedik ránk kegyetlen banditák vagy fegyveres katonák képében. Az élmények interaktív jellege, az érzelmi töltet, a háttérben rejtőző esztétikum, de mindenekelőtt a narratíva révén - amit a játékos tevékenysége formál - képes a This War of Mine olyan képet adni a háborúról, ami az irodalomban vagy a filmben nem létezik. A hangvétele, a kemény valóság ábrázolása hatékony segédeszközt ad a kezünkbe, amikor a tanulóknak a háborúk történetéről, természetéről, etikájáról, pszichológiájáról, továbbá az emberi viselkedésről az emberi méltóságról beszélünk életveszélyes helyzetekben.”