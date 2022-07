V. A. D.;

2022-07-02 08:32:00

Sokan félnek a kata szigorításától

Miközben az építőipar termelése a legutolsó elérhető adatok alapján immár két egymást követő hónapban csökken, az építőipari társas vállalkozások száma töretlenül növekszik.

A KSH adatai szerint áprilisban tavalyhoz képest ugyan még magasabb volt az ágazat teljesítménye, ám havi alapon 5 százalék feletti visszaesés látszott. Ha a mélyrepülés folytatódik, könnyen éves szinten is recessziós adatok jelenthetnek meg a szektorban – írta elemzésében az Opten.

A céginformációs szolgáltató adatai alapján ugyanakkor májusban 535 társas vállalkozás alakult az ágazatban, ami 15 százalékkal alacsonyabb a 2021-es havi átlagnál, de 10 százalékkal magasabb a koronavírus előtti évekre jellemzőnél. Vagyis a tavalyi, rekordmagas cégalapítási értékeket már nem ismétli meg az ágazat, de még mindig erőteljes a cégalapítási kedv. Az építőiparban egyébként nem csak önmagához képest magas a cégalapítási arány, hanem a többi ágazathoz képest is.

Cégtörlésből viszont csak 324-et tettek közzé a hónap során, ami nagyjából megfelel a korábbi értékeknek. Azaz sem a koronavírus, sem az utána lévő időszak nem hozott nagyobb cégtörlési hullámot. Ez azt is jelenti, hogy az építőiparban töretlenül növekszik a társas vállalkozások száma. Ezzel az ágazat rendhagyónak számít, mivel a legtöbb szektorban már csökkent a társas vállalkozások száma az idén. Az persze nem feltétlen szerencsés, hogy minden körülmény között nő az építőipari szereplők száma, mert ez az ágazat elaprózottságára, fertőzöttségére is utalhat – jegyzi meg az elemzés. A megszüntetésre irányuló eljárások közül a felszámolási eljárásban a legtöbb a hátrahagyott tartozás, és a magas felszámolási arány legrosszabb esetben kiválthat újabb lánctartozási hullámot is. Májusban 96 építőipari vállalkozás ellen indult felszámolás, ami 40 százalékkal magasabb a koronavírus előtt regisztrált havi értékeknél.

Az egyéni vállalkozók száma még a társas vállalkozásokénál is drasztikusabban növekedett az ágazatban: az év első hónapjaiban havonta 1200-1500 új egyéni vállalkozást jegyeztek be, még májusban is 1000 felett volt az új egyéni vállalkozók száma. Május második felétől azonban a KATA-szabályok szigorítása van napirenden, és ez nyomot hagy az egyéni vállalkozói adatokon is.

Az arány sejteti, hány egyéni vállalkozó gondolja úgy, hogy érinteni fogják a szigorítások. Ez - kivetítve a 77 ezres építőipari egyéni vállalkozói bázisra - azt is jelentheti, hogy csak az ágazatban mintegy 30 ezer embert érinthet közvetlenül egy esetleges szigorítás.