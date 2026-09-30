Még a héten publikálhatják a bérlakásprogram alapkoncepcióját, és új irányt vesznek az energetikai felújítási pályázatok. A családi házak műanyagba csomagolása és az alacsony műszaki tartalmú korszerűsítések helyett a társasházakat és középületeket célozzák.
Elbeszéltek egymás mellett a DK-s politikussal.
Új lakáspolitikát, a szakmával való szoros együttműködést ígérnek a hazai építőipar új kormányzati irányítói.
Miközben az építőipar termelése a legutolsó elérhető adatok alapján immár két egymást követő hónapban csökken, az építőipari társas vállalkozások száma töretlenül növekszik.
Lenne hol keresnie a kiugró nyereséget a kormányzatnak a hozzá közel álló cégbirodalomban – derül ki az érintett nagyvállalkozások friss üzleti mérlegeiből.
A 84 halálos áldozat harmada az építőiparban dolgozott.
A legnagyobb király vitathatatlanul Mészáros Lőrinc volt, miután a G7 által vizsgált 45 vállalat közül az első tizenöt legnagyobb nyereségű cégből öt volt az övé vagy a családjáé.
Az uniós pénzek megteszik hatásukat: 2013 novemberében – a korábbi hónapok trendjével összhangban – az építőipar termelése mind a kiigazítatlan, mind a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint nagy mértékben, 18,9 százalékkal haladta meg a 2012. novemberi alacsony szintet. Ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatal mai jelentése szerint az épületek építése 27,9, az egyéb építményeké 11,7 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakinál. Ebben a hónapban egészségügyi és ipari épületek építéséből adódott.