Felébredt az építőipar

Az uniós pénzek megteszik hatásukat: 2013 novemberében – a korábbi hónapok trendjével összhangban – az építőipar termelése mind a kiigazítatlan, mind a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint nagy mértékben, 18,9 százalékkal haladta meg a 2012. novemberi alacsony szintet. Ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatal mai jelentése szerint az épületek építése 27,9, az egyéb építményeké 11,7 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakinál. Ebben a hónapban egészségügyi és ipari épületek építéséből adódott.