Rónay Tamás;

Németország;katolikus egyház;

2022-07-03 08:15:00

Egyre nő a bizalmatlanság, menekülnek a katolikus egyházból a németek

Sok szó esett tavaly a német katolikus egyházról. A szinodális útnak nevezett folyamat során ugyanis nagyon előremutató reformjavaslatok születtek a családot érintő kérdésekben, más kérdés, hogy ezek megvalósulásához a Vatikán hozzájárulására is szükség lenne, s egyházi részről sok bírálat is érte a „túl merész” német elképzeléseket.

Minden jel azonban arra utal, hogy hiába nyitott a német főpapok nagyobbik része a változtatásokra, akár arra, hogy véget vessenek a cölibátusnak, a hívők és az egyház közötti bizalmatlanság mégis csak egyre nő. Sokan bizonyára nem bíznak abban, hogy belátható időn belül valóban változások történnek az egyházon belül, másokat a papok által elkövetett szexuális bűncselekmények vesztették el bizalmukat.

Az okok tehát különbözőek lehetnek, a Német Katolikus Püspöki Konferenciának a kilépésről szóló számai mindenesetre aggodalomra adnak okot az egyház számára. Igaz, a statisztika bejelentésekor igyekeztek kissé elrejteni az adatokat. Először azzal kezdték a beszámolót, hogy a plébániák száma 68-cal 9790-re csökkent 2021-ben. Utána a papi hivatásokról tettek közzé adatokat, majd a püspöki konferencia sajtótájékoztatójának csak a legvégén közölték, hogy 2021-ben 1465-en beléptek ugyan az egyházba és 4116-an pedig visszaléptek, ugyanakkor 359 338 (!) a kilépők száma. Soha ennyien nem intettek búcsút az egyháznak, így ez az év fekete betűkkel kerül be a német katolikus egyház történelemkönyvébe:

Az előző, 2019-es rekordévben még „csak” 273 000-an távoztak. Ezzel szemben szinte sikerként könyvelhető el, hogy 2020-ban 221 390-en léptek ki. Ez a szám azonban kissé csalóka, hiszen a koronavírus-járvány miatt a kilépéseket regisztráló intézmények, illetve az anyakönyvi hivatalok jóval kevesebb ideig voltak nyitva.

Szakértők számára az új, sokkoló adat nem okozott meglepetést. Miután az elmúlt hónapokban a kerületi bíróságokon sorban álltak a lemondani szándékozók, és a plébániákról riasztó hírek érkeztek, a püspököknek fel kellett készülniük a legrosszabbra, emlékeztet a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Georg Bätzing püspök a Német Püspöki Konferencia elnökeke nem köntörfalazott: Mint fogalmazott, mélységesen megdöbbentette az egyházat elhagyók rendkívül magas száma. Utalt arra, a számok alapján egyértelmű, hogy a németországi katolikus egyház „mély válságba” került.

Szintén aggasztó az a jelenség az egyház számára, hogy

Bätzing egy fontos összefüggést is felvetett, szerinte az adatok az egyházi reformok hiánya miatti csalódottságra utalnak. Ez nem is annyira burkolt bírálata azoknak a – nem is csak németországi – főpapoknak, akik hevesen ellenzik a reformokat. Ezt a feltételezést támasztja alá, hogy az evangélikus egyháznál messze nem volt ilyen mértékű a távozások növekedésének aránya. A másik bizonyíték a kölni egyházmegye. Ezt a konzervatívnak tartott Rainer Maria Woelki érsek irányítja, aki azért is kétes hírű főpap, mert némi árnyék vetült rá az egyházmegyéjében a papok által elkövetett szexuális visszaélések feldolgozásánál. A Vatikán azonban mind a mai napig nem menesztette. Aligha véletlen, hogy egyetlen más egyházmegyében sem növekedett az egyházi kilépések száma tavaly olyan erőteljesen, mint itt, ami szintén a hívők csalódottágát mutatja: az előző, 2019-es évhez az emelkedés több mint 60 százalékos volt, bő 24 ezerről mintegy 41 ezerre nőtt. Ez az egyházmegye 1,8 millió hívőjének 2,2 százalékát jelenti.

A többi egyházmegyében vegyes a kép. A többi nagy egyházmegyékben, Münchenben és Freisingben, illetve Berlinben is nagyon magas volt az egyházból kilépők száma, más egyházmegyékben viszont csak mérsékelten emelkedett 2019-hez képest. Az egyházkilépések ugrásszerű növekedése az egyházi adóbevételek jelentős csökkenésével jár. A freiburgi Albert-Ludwig Egyetem „Generációk közötti szerződések” nevű kutatóközpontja 2019-ben közzétett tanulmánya azt jósolta, hogy 2060-ra 49 százalékkal, összesen 22,7 millióra csökken a katolikus egyház tagjainak száma.