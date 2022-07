P. Szabó Dénes;

Czakó-Kuraly Sebestyén (Sebő);Csöndör László (Diaz);Jónás Vera;Müller Péter Sziámi;

2022-07-05 11:00:00

Így készül a fesztiválszezonra a Wellhello, a Platon Karataev és Jónás Vera

A pandémia okozta kényszerszünet után ismét teljes gőzzel zakatol a fesztiválszezon. Az együttesek is várják az évadot, az önálló koncerteken mégis nagyobb a szabadság.

Két évet kellett várniuk a járvány miatt a fesztiválrajongóknak, hogy végre a teljes kínálatból választhassák ki kedvenc eseményeiket. Ami nagy szó, hisz tavaly még olyan nagynevű rendezvények maradtak el, mint a Sziget Fesztivál, a Balaton Sound, a VOLT Fesztivál és a Fezen. A Népszava három előadót kérdezett meg arról, hogyan vélekednek az újrainduló szezonról, más műsort adnak-e elő fesztiválon mint egyéni koncerten, a rengeteg fellépés okoz-e kiégést, lehet-e, néha kell-e nemet mondani.

– A Platon Karataev együttes számára az idei évad sűrűnek ígérkezik, átlagban heti két helyen is fellépünk – mondta lapunknak Sebő, azaz Czakó-Kuraly Sebestyén, a zenekar énekes-gitárosa, hozzátéve, a covid után a tagok is ki vannak éhezve a koncertekre. Sőt, Sebő olykor duóban is fellép a másik gitárossal, Balla Gergellyel, ebben az esetben viszont líraibb dalokat játszanak, legutóbb a Margó Irodalmi Fesztiválon. – Nekem is töménynek ígérkezik az idei szezon, főleg hogy az együttesem mellett más formációkban is szerepelek – mondta Jónás Vera, aki egyes fesztiválokon Závada Péterrel vagy a Subtones nevű funk-jazz együttessel lép fel, de gyerekeknek is tart zenés workshopokat a Soharóza kórussal. – A covid óta tanítok éneket, ami nemcsak plusz bevételt hoz, de új világot nyitott meg előttem.

– 2014-ben alakultunk, 2015-ben már százhatvanöt élő koncertet adtunk – mondta Csöndör László „Diaz”, a Wellhello együttes énekes-dalszerzője, hozzátéve, ezután évről évre csökkentették a koncertek számát, hogy elkerüljék a kiégést. A pandémia után sem érezték, hogy a fesztiválszezonban a kiesett bevételt még több fellépéssel kellene pótolniuk.

Kérdéses azonban, hogy egy előadó vagy zenekar mondhat-e és mikor mondhat nemet egy fellépésre. Jónás Vera általában az esküvői meghívásokat nem fogadja el, de olykor kivételt tesz, ha a felkérő egy közeli ismerőse vagy rajongója. – Megtörtént már, hogy a vőlegény és a menyasszony külön-külön is engem kért fel az esküvőre, de sajnos még az esemény előtt kiderült a poén – mondta nevetve az énekes. A Wellhello pedig azokat a meghívásokat utasítja el, amikor a szervezők csak Fluor Tomira és Diazra kíváncsiak, a páros ugyanis a kezdetek óta csakis élőzenekarral lép fel: heten vannak a színpadon – plusz a táncosok –, ha ehhez a technikai feltételek nem adottak, nem vállalják a felkérést.

A fesztiválra összerakott előadás pedig lényegesen eltér egy önálló, klasszikus koncerttől. A Wellhello és a Platon Karataev is a fesztiválokon inkább a pörgősebb, feszesebb slágereket játssza, míg az egyéni koncerteken a régebbi, kevésbé ismert dalokat is, hisz a rajongók nagy része tisztában van a fellépők munkásságával. – A fesztiválokon sok ember nem ismer minket, ezért megpróbáljuk őket nem „terhelni” a lassabb, befelé fordulós dalainkkal – mondta Sebő. A Platon Karataev a melankolikus számaikat így a klubkoncertekre tartogatja, ahol sokan velük együtt éneklik a dalokat. – Mi is kihagyjuk azokat az intim dalokat, melyekben a dobosunk, Mihalik Ábel mandolinozik – mondta Jónás Vera, aki a saját koncertjein akár a közönség soraiba is szeret kimenni, míg ezt egy fesztiválon nem tudja megtenni. Az önálló koncerteken pedig a közönség is vegyesebb: a Wellhello estjein családok is együtt buliznak, míg a Platon Karatev fellépéseire ötven felettiek is ellátogatnak.

– Már léptem úgy fel fesztiválon, hogy a velem szemközti színpadon énekelt a Halott Pénz. Tízszer akkora színpadon, tízszer akkora hangerővel. Mondanom sem kell, nem volt kellemes – idézte fel Jónás Vera, aki szerint a nagyobb rendezvényeken nehéz igazán megérinteni a közönséget. Kivételek persze akadnak: az énekes a régi Művészetek Völgyét emelte ki, ahol egyes előadásokhoz új helyszínre kell buszoznia a közönségnek, vagy a Gizella Napokat, melyen idén májusban lépett fel, és ahol az előadás után sorokban álltak az emberek, hogy megvásárolják a CD-jét, és beszélgessenek vele.

A Wellhello másrészt a fesztiválokkal ellentétben évi egy alkalommal még grandiózusabb show-val készül a Budapest Parkba, ahol több táncos, profibb vizuál, fénytechnika és pirotechnika is „bevetésre” kerül, sőt, a helyszínre Fluor és Diaz már érkeztek meg helikopterrel és XIX. századi gőzmozdonnyal is. – Mindezt azért tudjuk megtenni, mert eldöntöttük, hogy a parkos koncerteknél nem a bevétel a fő szempont – mondta Diaz, hozzátéve, a befolyt pénzt visszaforgatják a produkcióba. – A lényeg, hogy kiéljük a kreativitásunkat, minél nagyobb show-t csináljunk, és a közönség maradandó élménnyel térjen haza.

– Én úgy érzem, a fesztiválok egyre inkább szólnak a plázaszerű fogyasztásról, melyhez a zene sokszor háttérzajként szolgál – mondta Jónás Vera. Az énekes szerint ezeken a rendezvényeken mintha a zene csak kitöltené az űrt, és elfeledtetné a fesztivál lényegi erejét, amit Woodstockban vagy később a hazai fesztiválok korai időszakában átélhettek a fiatalok.