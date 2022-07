Népszava;

Szépművészeti Múzeum;

2022-07-04 16:41:00

Kólával öntöttek le egy képet a Szépművészeti Múzeum Bosch-kiállításán

Úgy tudjuk, az érintett kép nem Bosch-alkotás, a Szépművészeti Múzeum tulajdona és nem is károsodott végzetesen.

A Népszava információi szerint múlt héten egy látogató kólával öntötte le az egyik kiállított festményt a Szépművészeti Múzeum Menny és pokol között Hieronymus Bosch rejtélyes világa című kiállításán. Megkerestük a múzeumot az üggyel kapcsolatban, de egyelőre nem kaptunk választ a kérdéseinkre.

A Szépművészeti Múzeum állami intézményként minden kiállítására külön biztosítást köt, melynek összegét a magyar állam állja. A biztosítás díja értelemszerűen a káreset mértékétől függ, egy több száz éves, nemzetközileg elismert alkotás megrongálódása mindenképpen jelentős összegbe kerülne. A Bosch-kiállítás szállítási közbeszerzési kiírása szerint a műtárgyak összbiztosítási összege csaknem 94 milliárd forint.

A július 17-g (június eleje óta hétfőnként is) nyitva tartó Bosch-tárlaton a flamand mester művei mellett követőinek, tanítványainak munkái is láthatók. Úgy tudjuk, az érintett kép nem Bosch-alkotás, a Szépművészeti Múzeum tulajdona és nem is károsodott végzetesen. A múzeumban tilos ételt és italt bevinni a kiállításra - erre piktogramok is figyelmeztetnek - , az intézmény weboldalán olvasható látogatási szabályok egyetlen kivételt engednek: "Amennyiben egészségileg indokolt, kizárólag szénsavmentes folyadék egy darab, táskában tartott max. 0,5 literes palackban bevihető, de fogyasztása csak kiállítótéren kívül engedélyezett."

A múzeumban hétfő koradélután a dolgozók kerülték a témát és tagadták, hogy bármelyik kép megsérült volna. Az egyik munkatárs elmondása szerint a kólás eset óta nem engednek italt bevinni a kiállításra. A legtöbb olyan festmény elé, amit nem véd üveglap, kordont helyeztek el. Egy másik dolgozó azt mesélte, hogy sokszor akkora a tömeg a tárlaton, hogy feldöntik a kordonokat. Minden látogató csomagját átvizsgálják, amire figyelmeztetnek is a bejáratnál. Ennek oka, hogy cirillbetűs bombatámadással fenyegető emailek érkeztek, amelyek a kiállítás rendezője szerint hackertámadások.