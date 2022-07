Gulyás Erika;

vasút;

2022-07-04 21:47:00

Pénzükre várnak a vasutasok

Az állami MÁV-Volán cégcsoport dolgozói szerdán tudják meg, teljesíti-e a kormány a Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) kérését, hogy a magas infláció miatt kapjon a vállalat mind az 57 ezer munkatársa legalább százezer forintos egyszeri összeget a szombati vasutasnapra időzítve.

A tulajdonos állam képviselőivel folytatandó tárgyalásra a múlt héten megtartott vállalati szintű érdekegyeztetésen július 6-ig kért haladékot az új elnök-vezérigazgató. Pafféri Zoltán nem ígért pénzt, csak azt, hogy mindent megtesz a munkatársak érdekében. A szerda délelőtti tárgyalás eredményét még aznap délután közli a szakszervezetekkel.

A VSZ és a Mozdonyvezetők Szakszervezete honlapjára kitett rövid összefoglalók szerint az új vezető úgy látja, történelmi lehetőséghez érkezett a közösségi közlekedés Magyarországon azzal, hogy 2050-ig jelentősen csökkenteni kell a szén-dioxid kibocsájtást, ami nem képzelhető el a negyven éves lemaradásban lévő közlekedési infrastruktúra fejlesztése nélkül. A legfontosabb megoldandó feladatok között említette Pafféri Zoltán a hatékonyság javítását is, mert csak így lehet ellensúlyozni a dolgozók átlagéletkorának emelkedését.

A VSZ vezetői remélik, hamarosan választ kapnak a miniszterelnöktől is levélben feltett kérdéseikre. Nemrég azzal fordultak Orbán Viktorhoz, hogy a vasúti munkával járó egészségkárosító hatások miatt csökkentse a kormány a munkában töltött időt azzal, hogy a munkaközi szünetet is a munkaidő részének ismerik el. Azt is felvetették az érdekvédők, hogy meg kellene fontolni a szabadon választható 4 vagy 5 napos munkahét bevezetésének lehetőségét. A javaslatok indokaként azt írták, a nagy leterheltség miatt a vasutas társadalomban is magas a szív-és érrendszeri betegségek és a daganatos betegségek aránya, a dolgozók közül sokan nem élik meg a nyugdíjkorhatárt.