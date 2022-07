R. Hahn Veronika (London);

Boris Johnson;Egyesült Királyság;

2022-07-05 09:00:00

Boris Johnsont ismét párton belüli lázadás fenyegeti

A legújabb botrány kirobbantával új erőre kaptak a négy hete alulmaradt rebellisek és keresik a lehetőséget Boris Johnson eltávolítására.

Kritikus napnak bizonyulhat a jövő szerda a megint bírálatokba kereszttüzébe került Boris Johnson brit miniszterelnök pályafutása szempontjából. A hétvégén megsokasodtak a kérdések a tory pártban, a médiában és az egyszerű emberek között is arról, vajon mennyit tudott Johnson ténylegesen a súlyos szexuális zaklatási ügybe keveredett frakcióvezető-helyettes, Chris Pincher korábbi balhéiről, alkoholizálásáról és homoszexuális kihágásairól, mely utóbbiak miatt ugyanezen szerepből egyszer már Theresa May kormányzása idején is kiszorult. A konzervatív Daily Telegraph három miniszterhez közeli forrásokra hivatkozva jelentette, hogy a kormány több tagja is fel van háborodva Pincher februári kinevezése és a mostani botrány kezelése miatt.

Tegnap reggel egy második ligás politikusra, Will Quince gyermek- és családügyi államtitkárra hárult a népszerűtlen feladat, hogy a tévé- és rádiócsatornákat végiglátogatva védje meg a mundér becsületét. A kormány nagyágyúi a hírek szerint a héten kerülik a stúdiókat, hogy ne kelljen kiállniuk főnökük mellett. Quince úgy próbálta menteni a menthetetlent, hogy elmondta, Johnson "nem cselekedhet pletykák alapján, márpedig Westminsterben ezekből és híresztelésekből is sok van". Magukat a most felszínre került tapogatásokat, fiatal férfiak ismételt zaklatását "mélységesen elítélte", de a Downing Street állítása szerint "biztosította afelől, hogy Johnson nem tudott olyan komoly és konkrét információkról, melyek miatt nem adhatott volna frakciófegyelmezési feladatot Pinchernek". A Sky News adásában megszólaltatott munkáspárti politikus, Jenny Chapman "nagyon nehezen tudja elképzelni", hogy a kormányfő ne hallott volna az állításokról és különösen furcsállja a "konkrét" kifejezés használatát.

A Johnson nevéhez fűzhető újabb tisztátlanság elkerülhetetlenül befolyásolja majd a Konzervatív Párt vezetőválasztásában illetékes 1922-es bizottság végrehajtó grémiuma 18 tagjáról várhatóan jövő szerdán sorra kerülő szavazást. Ugyan a kormányfő négy hete, június 6-án csekély többséggel megnyerte az ellene benyújtott bizalmi szavazást, de a bizottság döntéshozó grémiuma egyszerű többséggel megváltoztathatja azt a szabályt, hogy egy évig nem lehet újra bizalmi szavazást kezdeményezni ellene. A rebellis konzervatívok egyike szerint a viszály "száz százalékkal megerősítette a Johnson kitessékelését célzó kampányt. Felbőszítette az embereket, hogy Boris lojalitásból nevezte ki Pinchert, amiért letörte az ellene irányuló összeesküvéseket és felsorakoztatott mögé híveket, mindeközben elfeledkezve korábbi kisiklásairól".