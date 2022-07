nepszava.hu;

Velence;önkormányzat;nácik;botrány;fesztivál;

2022-07-05 18:53:00

Áll a bál Velencén, rasszista és náci szólamokat harsogó zenekarok léptek fel egy helyi kempingben

A náci szövegeket a fesztivál területétől több kilométerre is hallani lehetett, több helyi lakos és nyaraló is bejelentést tett az önkormányzatnál.

Náci zenekarok léptek fel egy velencei kempingben múlt pénteken és szombaton, a szövegeket a fesztivál területétől több kilométerre is hallani lehetett, több helyi lakos és nyaraló is bejelentést tett az önkormányzatnál – írja a 24.hu.

A Velence-Ófaluban, a Drótszamár Kemping területén Rockstrand néven tartott fesztiválon olyan bandák léptek fel, mint a Fehér Törvény, a Tar Had, a Kitörés és az Archívum.

Az önkormányzat Facebook-bejegyzésében felháborodottan számolt be az esetről.

„Az elmúlt hétvégén lezajlott zenei fesztiválon elfogadhatatlan, gyűlöletkeltő, közösség ellen uszító szövegek hangzottak el, amelyek Velence számos, a fesztivál helyszínétől akár több kilométerre elhelyezkedő pontján világosan hallhatók voltak. Ezeket a megnyilvánulásokat Velence Város Önkormányzata a leghatározottabban elítéli és elutasítja” – írták.

A tájékoztatás szerint a fesztivál szervezői még tavasszal kértek az egész nyári szezonra zajhatárérték-megállapítást az önkormányzattól, amit megkaptak, rendezvénytartási engedélyt azonban nem igényeltek, a kérelemhez pedig nem csatoltak programot.

„Az önkormányzat a lakossági bejelentésekre és panaszokra való tekintettel a jövőben még nagyobb odafigyeléssel jár el, valamint megteszi a szükséges lépéseket a hasonló rendezvények elkerülése érdekében” – zárták a bejegyzést.

A portál a rendezvénnyel kapcsolatban megkereste Gerhard Ákos polgármestert, aki azonban nem kívánt nyilatkozni. Megkeresték a Drótszamár Kempinget is, a megadott telefonszámot egy férfi vette fel, aki nem mutatkozott be, és nem is szeretett volna nyilatkozni.

A Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság a portál kérdésére azt írta, hogy egy bejelentés alapján vizsgálják az eset körülményeit.