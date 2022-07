Rónay Tamás;

Vatikán;ingatlanbotrány;Ferenc pápa;

2022-07-05 19:01:00

Péterfilléreket veszített a Vatikán Londonban

A Vatikán megszabadult a London szívében, a Sloane Avenue-n évekkel ezelőtt vásárolt ingatlanjától, amely súlyos pénzügyi nehézségeket idézett elő a Szentszék számra. Az ügyből nagy botrány kerekedett, Angelo Maria Becciu volt államtitkárhelyettes még vádlottak padjára is került miatta.

Az 1911-ben emelt épület eredetileg a Harrods luxus üzletház raktára volt az exkluzív Chelsea negyedben, egy kőhajításnyira a South Kensington-i metrócsomóponttól. A vatikáni sajtóhivatal a napokban jelentette be az eladás tényét. A közlemény szerint a luxusingatlant 186 millió fontért (mintegy 88 milliárd forintért) adták el a Bain Capital amerikai befektetési társaságnak. 2021 novemberében a brit sajtó még arról számolt be, hogy az amerikai vállalat mintegy 233 millió eurót fizetne az egykori raktárért. A Vatikánnak a jelek szerint a többlépcsős pályázati és ajánlattételi eljárás után tovább kellett csökkentenie az árat. A vatikáni államtitkárság 2014 és 2018 között komplex tranzakciók keretében összesen mintegy 350 millió eurót költött az épületre, így a sikertelen ügylet végén 134 millió eurót bukott az ingatlannal. A veszteséget az államtitkárság tartalékaiból fedezték.

A Vatikán közleményében azt is leszögezték, hogy a veszteség kiegyenlítésére felhasznált tartalékok „nem érintették” a péterfilléreket, azaz a hívek adományait. A Szentszék minden évben június 29-én, Péter és Pál ünnepén arra kéri a híveket, hogy adakozzanak a pápa humanitárius feladataira és a Kúria általános kiadásaira. Június végén a Szentszék azt közölte, hogy 2021-ben világszerte 46,9 millió euró folyt be a péterfillérekből. Ez emelkedést jelentett 2020-hoz képest, amikor a világjárvány miatt sok plébánián nem is tudtak gyűjtést szervezni, ám még nem éri el a 2019-ben beérkezett 53,8 millió eurót.

A péterfillérekből a közvetlenül segélyprojektekre és támogatásokra fordított összeg 2021-ben mindössze 9,8 millió eurót tett ki, 55,5 millió eurót a Kúria és a missziós tevékenység finanszírozására költöttek. Mivel az összes kiadás meghaladta az adományok összegét, további forrásokat kellett igénybe venni az államtitkárság vagyonából. Nem egészen világos, hogy a Szentszék vagyonkezelősége, az APSA hogyan tudja megkülönböztetni, mely pénzeszközök származnak a péterfillérekből és melyek más forrásokból, vagyis honnan lehet tudni, hogy a londoni luxusingatlanon keletkezett veszteséget valóban nem a hívek júniusi adományaiból fedezték. Ez azért sem világos, mert a korábbi években a mostaninál jóval nagyobb összegű péterfillérek az államtitkárság általános tartalékaiba folytak be - ahogy a Vatikán fogalmaz, „a Szentatya általános küldetésére”.

A londoni ingatlan adás-vételének ügyében indított bírósági eljárás egy évvel ezelőtt, 2021. július 3-án kezdődött, és eddig mintegy 15 tárgyalást tartottak. A vizsgálat megindításakor, amint a Szentszék közleménye leszögezte, számos más ország illetékes szerveivel működtek együtt, hogy feltárják a pénzpiaci szereplők kapcsolatainak kiterjedt hálózatát, „amely jelentős veszteségeket okozott a Vatikán pénzügyeinek, és a Szentatya személyes jótékonysági munkájára szánt forrásokat is igénybe vette", vagyis a luxusingatlan felvásárlásához a péterfilléreket is igénybe vették.

A perben a bíróság elnöki tisztségét a „maffiavadászként” ismert Giuseppe Pignatone látja el. Összesen tíz embert vádolnak sikkasztással, csalással, hivatali visszaéléssel, pénzmosással és zsarolással, a legismertebb Angelo Becciu bíboros, aki 2011 és 2018 között az államtitkárság második számú vezetője volt. Ferenc 2020 szeptember végén arra kérte régi bizalmasát, mondjon le vatikáni tisztségeiről és bíborosi előjogairól. Becciu szerepe továbbra sem tisztázott, rendre azt hangoztatta, hogy semmilyen törvénytelenséget sem követett el. és összeesküvés áldozata. A nagy kérdés az, ügyvédei kérvényezik-e majd Pietro Parolin államtitkár meghallgatását.