Momentum;Fekete-Győr András;Gelencsér Ferenc;frakcióvezető;leváltás;

2022-07-06 10:22:00

Leváltották Fekete-Győr Andrást frakcióvezetői posztjáról

A pártelnök Gelencsér Ferenc lép a helyére.

Gelencsér Ferenc váltja Fekete-Győr Andrást a Momentum frakciójának élén – olvasható a párt Népszavához eljuttatott közleményében. A döntéshez fűzött magyarázat szerint ahhoz, hogy a parlamenti frakció és a párt vezetése az eddigieknél szorosabban összekapcsolódjon, a Momentum-frakció frakcióvezetőjévé Gelencsér Ferencet, a Momentum elnökét nevezik ki. Kiemelték:

Ugyanakkor hozzáfűzték, hogy szerintük Fekete-Győr András a Momentum alapítójaként és országgyűlési képviselőjeként, ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is a párt meghatározó politikusa marad, továbbra is a párt élvonalából fogja erősíteni a Momentum közösségét.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Fekete-Győr András tavaly októberig volt a párt elnöke, de mivel az ellenzéki előválasztáson a legkevesebb szavazatot kapta, mint miniszterelnök-jelölt, azonnali hatállyal benyújtotta lemondását. Frakcióvezetőnek idén április 9-én választotta meg a parlamentbe először bejutott Momentum képviselő-csoportja, míg Gelencsér május végén lett pártelnök.