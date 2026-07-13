„Amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.”
A jelenleg még parlamenti párt frakcióvezetője nem indokolta a döntést.
Az Európai Néppárt (EPP) elnőke és EP-frakcióvezetője jelezte, az EP-frakció jövő kedden dönt a Tisza párt felvételéről. Előtte tárgyalt Semjén Zsolttal, aki tisztázta, hogy ha az EPP felveszi a legerősebb ellenzéki pártot, az egyetlen magyar kormánypárti tag kilép az EPP EP-frakciójából.
A Jobbik elnöke szerint lehet, hogy az ellenzéki párt új korszaka új frakcióvezetőt igényel.
A pártelnök Gelencsér Ferenc lép a helyére.
Egyedül csak a tisztújításra váró zöld törpepárt esetében van újdonság, ám később ott is visszaáll minden a régi kerékvágásba.
A Jobbik országos elnöksége Jakab Pétert jelöli a párt országgyűlési képviselőcsoportja vezetőjének.
Megválasztották a Fidesz-frakció új vezetőjének Gulyás Gergelyt a nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportjának velencei ülésén.
Távozik az LMP ötfős frakciójának éléről Schmuck Erzsébet - írja keddi cikkében a Magyar Nemzet.
Újraválasztották szerdán az Európai Néppárt (EPP), valamint az Európai Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) európai parlamenti (EP-) frakcióvezetőjét, az előbbi képviselőcsoportot továbbra is Manfred Weber, ez utóbbit pedig Guy Verhofstadt fogja vezetni.
Mint korábban megírtuk, valóban Tóth Bertalant választja meg szerdán frakcióvezetőnek az MSZP, amit keddi ülésén a párt elnöksége is jóváhagyott. Molnár Gyula elnök ezzel párton belül megnyeri az első komoly csatát.
Egyenlőre nem alakítja át a párt kommunikációs stábját az MSZP frissen megválasztott elnöke.
Az illegális bevándorlásról folytatott megbeszélést Orbán Viktor a parlamenti pártok frakcióvezetővel. A DK már a megbeszélés előtt felszólította a demokratikus ellenzéket, hogy ne asszisztáljon a miniszterelnök politikájához. Az MSZP szerint ez egy elkésett találkozó volt, már három hónappal ezelőtt létre kellett volna jönnie. Közben Ujhelyi István számon kérte Jean-Claude Junckeren a magyar kormány lépéseivel kapcsolatos monitoring-jelentés elmaradását, de az is kiderült, hogy valóban nincs esélye az uniós 7. cikkelynek, hiába riogatott vele vasárnap Rogán Antal.
Az illegális bevándorlásról folytatott megbeszélést Orbán Viktor a parlamenti pártok frakcióvezetővel kedden. Az MSZP szerint ez egy elkésett találkozó volt, már három hónappal ezelőtt létre kellett volna jöjjön. A fő képre kattintva galéria nyílik!
Az elvándorlási nyomás várható erősödéséről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ-közgyűlésről beszámolva hétfőn, napirend előtt az Országgyűlésben. A kormánypártok támogatásukról biztosították a világkvótát. Az MSZP szerint a kormány a konfliktus élezésében érdekelt, amihez Szijjártó is asszisztál, majd a kormány "külpolitikai ámokfutásáról beszéltek, miközben a félelem fokozásával elterelik a figyelmet a korrupcióról. Az LMP szerint Magyarország mindenféle kvótarendszert élből elutasít, ezért a párt hatékonyabb EU-s belbiztonsági együttműködést sürgettek.
Vannak esetek, amikor olyan rosszindulat – vagy tájékozatlanság – süt ki egy kormánypárti politikus mondataiból, hogy azt nem lehet szó nélkül hagyni. Kósa Lajos, a Fidesz új frakcióvezetője Reménytelen a muszlim bevándorlók integrálása címen adott interjút a szintén új, kormánypárti napilapnak. Nem baloldaliként, nem politikai megfontolásból, egyszerűen a józan észt követve kell azt mondanom, hogy ez egyszerűen ostobaság, és még a Fideszre is szégyen, ha csak ilyen frakcióvezetőt tud kiállítani magának – írja Hegyi Gyula hétfőn megjelenő publicisztikájában.
Úgy látszik, ezentúl így lesz ez a Fidesz házatájékán, hogy maguk az érintettek közlik saját kinevezésüket. Tegnap ugye maga Rogán Antal jelentette be, hogy október 1-től a miniszterelnök politikai kabinetfőnöke lesz. Most pedig a Fidesz-frakció ülésről Kósa Lajos jött ki egy rövid tájékoztató erejéig, hogy egyrészt bejelentse: ő lett a frakcióvezető (egyedüli indulóként) másrészt hogy ő is elmondhassa amit a kormányszóvivő: példátlan támadás érte a magyar rendőröket a "migránsok" részéről.
Már a Fidesz is azt szeretné, hogy vasárnap senkit ne lehessen dolgoztatni, ennek első lépése a kereskedelemre vonatkozó vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény megszületése - mondta Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Egyhangúlag Tóbiás József pártelnököt választotta meg vezetőjének kétnapos évadnyitó ülésén a szocialisták parlamenti képviselőcsoportja. A politikus a tanácskozást követő gyöngyösi sajtótájékoztatón a devizahitelek forintosítását sürgette.
Az olasz Demokrata Párt politikusát, Gianni Pittellát választotta meg Martin Schulz utódául a képviselőcsoport elnökének az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója kedd este.
Czunyiné Bertalan Judit veheti át ősszel a Fidesz frakció vezetését - értesült lapunk. Kormánypárti körökből már hetek óta hallani arról, hogy ha Orbán Viktor az önkormányzati választások után beemeli a kormányba a bizalmasának számító Rogán Antalt, a Fidesz megüresedő frakcióvezetői posztjára két politikust akar versenyeztetni. Az egyik lehetséges jelölt Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke, a másik pedig Czunyiné Bertalan Judit, aki nemcsak képviselő, de májusig Komárom-Esztergom megyei kormánymegbízott is volt.
Továbbra is Rogán Antal vezeti a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportját. Erről a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai hétfői alakuló ülésén döntöttek a fővárosban - közölte a régi, új frakcióvezető.
Ötvenkilenc éves korában elhunyt Zsinka László statisztikus, sakkozó, a Fővárosi Közgyűlés korábbi tagja, önkormányzati tanácsadó - tudatta Szűcs Somlyó Mária, a Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs igazgatója hétfőn az MTI-vel.