Még a Fideszre is szégyen, ha "ilyen frakcióvezetőt állít ki"

Vannak esetek, amikor olyan rosszindulat – vagy tájékozatlanság – süt ki egy kormánypárti politikus mondataiból, hogy azt nem lehet szó nélkül hagyni. Kósa Lajos, a Fidesz új frakcióvezetője Reménytelen a muszlim bevándorlók integrálása címen adott interjút a szintén új, kormánypárti napilapnak. Nem baloldaliként, nem politikai megfontolásból, egyszerűen a józan észt követve kell azt mondanom, hogy ez egyszerűen ostobaság, és még a Fideszre is szégyen, ha csak ilyen frakcióvezetőt tud kiállítani magának – írja Hegyi Gyula hétfőn megjelenő publicisztikájában.