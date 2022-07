V. A. D.;

ipar;KSH;vállalatok;ipari termelés;

2022-07-06 17:06:00

Korai pezsgőt bontani, de kezd magára találni a magyar ipar

Megtalálták az alternatív beszerzési útvonalakat a cégek, de még korai pezsgőt bontani.

A nyers adatok szerint májusban az ipari termelés 9,4 százalékkal emelkedett, munkanaphatástól megtisztítva ugyanakkor csupán 3,4 százalékkal. A különbség oka, hogy idén májusban két munkanappal több volt, mint tavaly. A valós képet jobban mutatja a havi alapon mért 1,4 százalékos bővülés, vagyis az előző két hónap visszaesése után az ipar úgy tűnik valamelyest magára talált – kommentálta a friss KSH-adatokat Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.

A vállalatok a háború kitörését követő első sokk után tehát lassan megtalálták az alternatív beszerzési útvonalakat a kieső alkatrészek esetében. A KSH a kommentárjában jelzi is, hogy az olyan fontos alágak, mint a járműgyártás és az elektronikai ipar is emelni tudták a kibocsátásukat. Az elemző szerint pezsgőt bontani azonban még korai lenne, hiszen a májusi növekmény nagyjából arra volt elég, hogy megközelítse a február-márciusi termelési csúcsot.

Ha a főbb szektorok képesek lesznek rugalmasan alkalmazkodni, és a kisebb alágak is érdemben bővülni tudnak, Virovácz Péter szerint elképzelhető, hogy a második és a harmadik negyedévben is pozitív lehet az ipar GDP-növekedéshez való hozzájárulása. Április-májusban az ipar negyedéves bázison még zsugorodott, vagyis szükség lenne egy jó júniusi adatra, hogy a terület ne lassítsa érdemben a gazdasági bővülést. Az elemző összességében a második negyedéves GDP-kilátásokat illetően egy mérsékelt negyedéves bázisú zsugorodással számol, ami azonban továbbra is bőven 5 százalék feletti éves növekedést jelentene az április-júniusi időszakra.

Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint a háború és megnövekedett inflációs adatok nyomán fontos kérdéssé vált a keresleti oldal alakulása is, hiszen az üzleti és a fogyasztói bizalom romlása révén a vásárlói oldal is gyengülni látszik. A feldolgozóipar egésze szempontjából az elmúlt időszakban bejelentett jelentős kapacitásbővítések a jelek szerint ellensúlyozhatják a fennálló bizonytalanságokat.