Rostoványi András;

Szíria;Mathias Corvinus Collegium;diktatúra;előadás;

2022-07-07 06:05:00

A szíriai elnök véres diktatúráját mentegették a Fidesz-közeli MCC egyik rendezvényén

Félrevezető fejtágítást tartottak a Szíriáról és az ottani keresztények helyzetéről a kormánypárti káderképzőben, a Mathias Corvinus Collegiumban. Az egyik meghívott egy kétes hírű francia egyesület igazgatója volt.

Békésen tüntető tömeg közé lőttek, aktivistákat kínoztak meg és végeztek ki - a szíriai biztonsági erők a 2011-es arab tavasz idején így kísérelték meg elfojtani az utcai tiltakozásokat, ám brutális fellépésük csak tovább szította az ellenállást. A változást követelő sokaság fegyvert ragadott, és fellázadt, a véres polgárháború vette kezdetét, amelyet máig nem sikerült lezárni. A Bassár el-Aszád szír elnök vezette rezsim a fegyveres konfliktus során is kíméletlen módszerekhez folyamodott: vegyi fegyvereket vetett be saját népe ellen, településeket éheztetett ki, könyörtelen ostromok során egész városokat rombolt porig, kórházakat és iskolákat bombázott le. A közpénz milliárdokkal kitömött fideszes káderképző, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Scruton tegnapi közös rendezvényen résztvevőknek viszont az a benyomásuk keltetett, mintha Szíriát kizárólag az iszlamista/dzsihádista felkelőszervezetek döntötték volna romba.

Az MCC budapesti központjában tartott beszélgetés meghívottjai eltérő minőségű és hangsúlyú előadást tartottak. David R. Hodge, az Arizonai Állami Egyetem tanára, az MCC vendégoktatója a világszerte növekvő keresztényüldözésről és annak szíriai lecsapódásáról nyújtott átfogó áttekintést. Rámutatott például, hogy a kurdok ellenőrizte északkeleti országrészt nagyobb tolerancia jellemzi, míg északnyugaton, a törökök támogatta szélsőségesebb felkelőknél kevésbé. Az Open Doors keresztény emberi jogi szervezetre hivatkozva azt is elmondta, hogy a dzsihádista milíciák, valamint a kormány és az ahhoz hű félkatonai szervezetek egyaránt erősen hozzájárulnak a keresztényüldözéshez.

Viszonylag kiegyensúlyozott tudott maradni Kovács-Pifka Péter, a Hungary Helps Ügynökség vezérigazgatója is Ő elsősorban a magyar kormányzati segélyszervezet szíriai humanitárius munkájáról és az azzal kapcsolatos kihívásairól beszélt. Arra panaszkodott, hogy az Aszád-rezsim jogsértése miatt bevezetett amerikai szankciók megnehezítik a segítségnyújtást: nem lehet például közvetlenül Szíriába pénzt utalni vagy az építkezésekhez szükséges munkagépeket bejuttatni. Amikor a Homsz egyik városrészéről mesélt, ahol a Hungary Helps, a Máltai Lovagrenddel közösen segíti az újjáépítést, akkor ő is beleesett az egyoldalúság csapdájába. – Terroristák vonultak be a negyedbe, ennélfogva a kormány katonái kibombázták onnan őket – fogalmazott Kovács-Pifka Péter, mintha teljesen természetes volna, hogy a hadsereg földdel tesz egyenlővé lakónegyedeket.

Igazán részlehajló azonban Benjamin Blanchard volt, a botrányok övezte francia SOS Keleti Keresztények (SOS Chrétiens d'Orient, SOSCO) igazgatója, aki szinte teljesen az Aszád-rezsim narratíváját ismertette.

Szuhail al-Gázi Szíria-szakértő azonban a Népszavának kifejtette, a keresztények általában nyugodtan gyakorolhatták vallásukat a felkelők uralta részeken, amíg a kormányerők bombázásai nem kényszerítették menekülésre őket. A kutató elismerte, hogy bizonyos területeken az iszlamista milíciák voltak a dominánsak a lázadók között, melyek konzervatív értékrendet képviseltek. Ezek azonban - az al-Kaidához köthető al-Nuszra Fronttól és a magát Iszlám Államnak nevező dzsihádista terrorszervezettől eltekintve - nem jelentettek különösebb fenyegetést a keresztényekre.

Szuhail al-Gázi hangsúlyozta, hogy a szíriai keresztények szenvedéseiért jelentős részben éppen a rezsimet terheli a felelősség. – Aszád mindenkit elnyomott, de amikor a felkelés megkezdődött akkor szabadon engedett szélsőséges iszlamistákat, akik sajnálatos módon később az ellenzék részévé váltak és ez segített megerősíteni a kisebbség védelmezéséről szóló kormányzati narratívát. Amennyiben azonban a rezsim nem ölte volna meg és tartóztatta volna le saját állampolgárait, akkor nem tört volna ki a háború és az Iszlám Állam vagy az al-Kaida számára sem adódott volna lehetőség támadásokat végrehajtani a kisebbségek ellen - magyarázta a Szíria-szakértő.

SOS nyugati szélsőjobboldaliak

Az Aszád-rezsimet mosdató Benjamin Blanchard-nak és az általa képviselt szervezetnek a hitelességével egyaránt komoly kételyek merülnek fel. A több országban is tevékeny SOS Keleti Keresztények egy erősen szélsőjobboldali kötődésű francia szerveződés. Az operatív igazgatója máig az a Francois-Xavier Gicquel, aki távozni kényszerült a radikális Marine Le Pen pártjából, miután 2012-ben lencsevégre kapták, amint náci karlendítéssel tiszteleg Mussolini emléke előtt. A hazánkba látogató Blanchard is dolgozott korábban a szélsőséges pártnak. Az egyesület elnöke, Charles de Meyer meg tudott maradni a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés közelében, ő Thierry Marianinek, a párt egyik EP-képviselőjének tanácsadója. A SOSCO hiába hivatkozik magára apolitikus segélyszervezetként, nyilvánvaló, hogy hova húz, szíriai kapcsolatai pedig nemcsak ideológiai aggályokat vetnek fel.

A szóban forgó fegyveres csoportok jogvédők szerint fosztogatásokat és civilek elleni támadásokat hajtottak végre, illetve gyerekkatonákat képeztek ki, parancsnokaikra pedig háborús bűncselekmények gyanúja vetül. Ez azonban nem akadályozta meg a francia segélyszervezetet abban, hogy támogassa, sőt, dicsőítse őket.

Az egyik hadúrnak, Szimon al-Vakilnak a nevéhez több mint egy tucat tömegmészárlás kötődik a New Lines gyűjtése alapján. Az internetes magazin információi szerint előfordult például, hogy a parancsnoksága alá tartozó fegyveresek nőket és egy hároméves kislányt gyilkoltak meg, a boncolási jegyzőkönyv szerint közvetlen közelről lőtték le az áldozatokat. Habár a Vakillal kapcsolatban megfogalmazott vádak a SOSCO előtt sem lehettek ismeretlenek, mégis kitüntetéssel jutalmazták meg az egyesület által csak „Monsieur Simonként” emlegetett hadurat. A főként keresztények lakta Mhardi „felszabadításáért” jutalmazták meg dacára annak, hogy a Mediapart szerint a települést még csak meg sem ostromolták a felkelők. A szervezet logójával díszített emléktáblát Vakil személyesen kapta meg attól a Benjamin Blanchard-tól, akit az MCC meghívott magához. Vele volt az egyesület akkori szíriai misszióvezetője, az iráni-francia Alexandre Goodarzy, aki arról is ismert 2020-ban 66 napot töltött iraki milíciák fogságában.

Az SOSCO szintén kitüntetésben részesítette Nabil al-Abdallahot, a közeli Szukajlabijah „felszabadításáért”, holott a New Lines szerint ő is felelős civilek elleni atrocitásokért. Abdallah egyébként nemrég azzal került be a hírekbe, hogy a Reutersnek úgy nyilatkozott: kész harcolni Ukrajnában, hogy győzelemre segítse az oroszokat. Érdekesség, hogy Vakil és Abdallah az SOSCO mellett Oroszországtól is plecsnit kapott.

A New Lines értesülései szerint Goodarzy készpénzt is átadott Vakilnak - 2016 és 2019 között nagyjából 46 ezer eurót (akkori árfolyamon számolva körülbelül 13-15 millió forintot). A magazin azt állítja:

A New Lines arra is talált példát, hogy az egyesület a kiemelt támogatókhoz eljuttatott szórólapokon nyíltan hirdeti a milíciák felfegyverzését vagy műveleteinek finanszorázásra kívánják fordítani az adományokat.

Amikor nem a szíriai rezsim hadigépezetét erősítik, akkor sem feltétlenül humanitárius célokat szolgálnak az SOSCO által gyűjtött adományok. A Mediapart arról írt, hogy az egyesület költségvetésének csaknem harmadát kommunikációra költi, nagyjából 10-15 százalékkal többet mint azt átlagos segélyszervezetek. A portál több olyan projektet tárt fel, amelynek végeredményét jobb színben tüntették fel a valóságnál vagy zavaros állításokat fogalmazott meg. Előfordult, hogy látványberuházásokra költötték az adományokat, ilyen volt például amikor az SOSCO, a szintén kétes hírű Al-Karma nevű szervezettel közösen 2017 márciusában egy hatalmas “Believe in Aleppo” („Higgyetek Aleppóban”) felirattal díszített, aranyozott emlékművet adott át az aleppói erőd lábánál. A projekt 17 ezer euróba (körülbelül 5 millió forintba) került, az összeget azonban alighanem gyakorlatiasabb módon is fel lehetett volna használni a városban, amelynek keleti részét rommá lőtték a szír kormányerők a néhány hónappal korábban befejeződött ostrom során. Ezt támasztja alá a Reuters 2017 júniusi beszámolója, mely szerint Aleppo lakóinak ivóvíz-, élelmiszer- és áramellátása még akkor sem volt sok helyütt biztosítva.

A sajtóbeszámolók alapján felettébb problematikus az SOS Keleti Keresztények szíriai ténykedése, a Mediapart leleplezései után követően a francia védelmi minisztérium le is szedte az SOSCO-t a partnerszervezetek listájáról. Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen egyesület igazgatója mégis miért kaphat meghívót az MCC-től, hogy Szíriáról beszéljen. A Népszava szerette volna megtudni a tegnapi beszélgetés résztvevőitől, hogy mit gondolnak a SOSCO-ról a sajtóban megjelent súlyos állításokról és összeegyeztethetőnek tartják-e humanitárius szervezet tevékenységével hadurak kitüntetését.

A szervezők által kijelölt online felületre beküldtünk a kérdéseinket, ám a rendezvény moderátora, Thibaud Gibelin, az MCC vendégoktatója egyiket sem olvasta fel.

A Hungary Helps Ügynökség érdeklődésünkre még februárban közölte, hogy nem működik együtt az SOSCO-val és nem is támogatják azt.

a kétes hírű francia szervezet képviselőivel.