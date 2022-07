Á. B.;

Gulyás Gergely;

2022-07-07 12:33:00

Változások jönnek a közbeszerzésekben

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy milyen engedményeket tett a kormány az Európai Bizottságnak. Mint mondta, elfogadták azt, hogy Magyarország nem csupán az európai uniós tárgyú közbeszerzéseknél, hanem a nemzeti rezsimbe tartozó közbeszerzéseknél is 15 százalék alá mérsékli az egyszereplős közbeszerzések arányátés elfogadták azt is, hogy a korrupciós büntetőügyekben az ügyészség döntésével szemben legyen helye bírósági jogorvoslatnak. Ez azt jelenti, hogy a végső döntést mind a nyomozás elrendeléséről, mind a nyomozás megszüntetése esetén a folytatásról és végső soron a vádemelésről is a bíróság mondja ki. Ezzel kapcsolatosan konkrét normaszöveget is küldött ki a kormány, ami azt is tartalmazza, hogy bárki a nyomozási bíróhoz, illetve a vádemelés kapcsán fair bíróhoz fordulhat abban az esetben, ha az ügyészség a nyomozást lezárja, vagy pedig a nyomozás eredményeként nem emelne vádat.

Gulyás Gergely jelezte, elfogadták a Bizottság javaslatát arról is, hogy Magyarországnak az európai uniós források egy jelentős részét arra kell fordítania, hogy a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget érjük el. Ez igaz a helyreállítási alap támogatási forrásaira is, és hogyha a támogatásokról megegyeztünk, akkor jövő év augusztusáig van lehetőség a hitelre is beadni igényt - tette hozzá.