nepszava.hu;

Index.hu;Márki-Zay Péter;interjú;letiltás;újságírónő;elbocsátás;

2022-07-07 15:15:00

Letiltott az Index egy Márki-Zay Péter-interjút

Az interjút készítő Torkos Matildot a súlyos betegsége miatti hosszú betegszabadsága lejártával, „átszervezésre” hivatkozva néhány napja elbocsátották.

Letiltották az Indexnél egy Márki-Zay Péterrel felvett egyórás interjút, majd elbocsátották a beszélgetést készítő, súlyosan beteg főmunkatársat – írja a Média1.

A portál értesülése szerint az Index egyik legfőbb vezetője megakadályozta, hogy megjelenjen a Torkos Matild, az Index egyik főmunkatársának Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölttel a lapvezetés tudtával az áprilisi országgyűlési választásokat megelőzően felvett, majd az interjúalany sajtósa által jóváhagyott, lektorált kész interjú. Az újságírónőt azzal hitegették, hogy majd publikálják az interjút akkor, ha Orbán Viktor is interjút ad, ez azonban nem történt meg.

Az Index vezetősége a portál érdeklődésére azt mondta: 48 órát kér, hogy magyarázatot adjon a történtekre. A Média1 megkereste az érintetteket, és több más, az ügyre közeli rálátással bíró személlyel is beszélt.

Péterfi Judit, Márki-Zay Péter sajtósa a portálnak megerősítette, hogy valóban kért egy interjút tavasszal Márki-Zaytól az Index, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a beszélgetésre az áprilisi országgyűlési választási kampány finisének sűrű programja ellenére is legkevesebb egy órát szentelt, válaszolt Torkos Matild kérdéseire, az interjút pedig a lektorálás után jóváhagyták. Péterfi azt mondta, hozzájuk annyi jutott el, hogy az egyik indexes „főnök” akadályozta meg az interjú megjelenését.

A portál egy másik forrás alapján azt írja, egy ideig azzal próbálták hitegetni az Indexben az időközben egyre súlyosabb beteggé váló, és ezért egy idő után kórházi beavatkozásra szoruló, súlyos műtéten áteső, betegszabadságra vonuló szenior újságírónőt, hogy az interjú később megjelenhet, de csak abban az esetben, ha a Márki-Zay-interjú mellé a lapvezetés össze tud hozni egy interjút Orbán Viktorral is. Orbán-interjú azonban nem lett, így aztán nem publikálhatták az addigra már „leokézott”, egyébként konfrontatív kérdéseket is szép számban tartalmazó beszélgetést.

A betegszabadságáról visszatérő Torkos Matildot néhány napja munkahelyén azzal fogadták, hogy elbocsátják. Erről az Index vezérigazgatója, Starcz Ákos azt mondta a portál megkeresésére, hogy nem kommentálnak belső átszervezéseket, azt belügynek tartják. Arra a kérdésre egyáltalán nem reagáltak, hogy mennyiben humánus egy súlyos betegséggel küzdő, műtét után visszatérő szenior újságírónőt rögtön a betegszabadság lejárta utáni első munkanapon kirúgni. A Média1 úgy tudja, a cég átszervezésére hivatkozik, de ennek néhány körülmény ellentmond.

Az ügyben szerdán megkeresték az Index szerkesztőségét azzal a kérdéssel, hogy megelőzte-e Torkos Matild újságírónő elbocsátását egy letiltott exkluzív interjú Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölttel, és hogy ezt miért nem engedte megjelentetni az Index vezetése, illetve a történtek mennyiben egyeztethetők össze a szólás- és sajtószabadsággal. Megkérdezték azt is, hogy Torkos Matild elbocsátásának van-e köze az interjúval történtekhez, vagy puszta véletlen egybeesés-e, hogy épp betegszabadsága előtt történt mindez.

Gyors választ kértek, az Index/Indamedia sajtóirodája azonban Indamedia Press aláírással ellátott levélben azt jelezte, hogy 48 óra türelmi időt kérnek.

A portál megjegyzi: a válaszból nem derül ki, hogy mi indokolja a két napos türelmi időt (ennek lejárata péntek estére esne), semmilyen ezzel kapcsolatos méltányolható körülményre nem utalnak, így cikkük publikálását nem tartják vissza addig. Mint írják, válaszukról készséggel beszámolnak egy újabb cikkben és cikkük frissítésével.

Megkeresték Torkos Matildot is, aki azonban udvariasan, de nagyon határozottan elzárkózott attól, hogy válaszoljon kérdéseikre.

Megjegyzik, hogy az Indexnél olyan szigorú titoktartási kötelezettségeket tartalmazó szerződéseket íratnak alá a munkatársakkal, hogy amennyiben bárki bármit megoszt például a távozása körülményeivel kapcsolatban, annak súlyos anyagi következményei lehetnek.

A portál több más, az Indexre közeli rálátással bíró forrással is beszélt. Tőlük tudják azt is, hogy Torkos Matildot nem először próbálták elbocsátani a szerkesztőségtől, ez már 2021-ben is felmerült. Mint írják, mindenki felháborodottan beszélt arról, ahogy az Index Torkos Matilddal bánt, és arról, ami az interjúval történt. Torkos Matild szintén újságíróként dolgozó fia éppen néhány héttel ezelőtt, júniusban távozott az Indextől.