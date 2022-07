Vas András;

2022-07-09 10:00:00

A Bahartnak nem kellett, Balatonakali mégis életet lehelt a hajózási társaság által bezárt hajóállomásba

Megküzdöttek a kikötőért, menetrend szerinti járatot indítottak.

– Akaliban több, mint kétszáz éves hagyomány a hajózás, ezért amikor 2020-ban a Balatoni Hajózási Zrt. úgy döntött, hogy megszünteti a menetrend szerinti járatot, úgy döntöttük, meg kell próbálnunk a magunk erejéből fenntartani – mondja Koncz Imre, a valamivel több, mint 700 fős, Tihany melletti település polgármestere. Balatonakaliban már 1813-ban komphajó járt Balatonöszöd felé, melyet a piaristák üzemeltettek.

Ehhez persze elsőként a kikötőt kellett megszereznie az önkormányzatnak, melynek – mint arról akkor lapunk is beszámolt – néhány hónapos tárgyalás után sikerült megegyeznie a Baharttal: 25 évre ingyenes használatba kapták meg a mólót és környékét. A hajózási cég ugyanis – ahogyan erről elsőként a Népszava írt 2020 tavaszán – reorganizációs programja keretében komoly átalakításokat jelentett be bő két éve. S bár a Bahartban tulajdonos tóparti önkormányzatok nem támogatták a terveket, mely többek között négy kikötő – Balatonakali mellett Balatonkenese, Balatonudvari és Csopak –, két kemping – Balatonboglár és Balatonszemes –, és egy siófoki szálloda eladásáról, valamint az akkor éves szinten közel egymilliárdos bevételt jelentő vitorláskikötők bérbeadásáról szólt, a 2019-es, 6,6 milliárdos állami tőkeemeléssel a cégen belül minősített többségbe kerülő Magyar Turisztikai Ügynökség erőből megszavazta a változtatásokat.

A települések lobbijának köszönhetően aztán a cég végül lemondott az akali, az udvari és a kenesei kikötő értékesítéséről, s negyedszázadra átadta üzemeltetésüket az önkormányzatoknak, melyek vállalták: továbbra is közforgalmúként tartják fenn a kikötőket, fizetik az üzemeltetési költségeket, s a szerződéses időszak végén nem számolhatják el esetleges értéknövelő beruházásaikat. (Ahogyan arról beszámoltunk, Csopaknak nem sikerült megegyeznie a hajózási céggel, a település ugyanis csak a kikötője egy részét kapta volna, s a Bahart éppen azt a partszakaszt nem adta volna át az önkormányzatnak, mely a falu számára fontos lett volna. A kikötő végül árverésen kelt el értelmezhetetlenül magas áron, a kikiáltási összeg 18-szorosáért, közel 890 millió forintért, s a nyertes cég tavaly már le is zárta a móló környékét.)

- Úgy gondoltuk, a horgászat és a vitorlázás mellett a hajózás is fontos a falunak, meg kell tartanunk – folytatta Koncz Imre. – Ehhez azonban át kellett íratni minden létező engedélyt az önkormányzat nevére, ami több, mint egy évig tartott, s csak ezek után tudtunk nekiállni keresni egy vállalkozást, mely hozzánk hasonlóan fantáziát lát az akali hajózásban.

Megkeresték nagyjából az összes olyan céget, mely valamilyen hajóztatási szolgáltatást végez, ám sokáig senkivel sem sikerült megegyezni, ugyanis a vállalkozások az üzemeltetés kockázatát az önkormányzatra akarták hárítani, ám a falu nem vállalhatott fel ilyen anyagi kockázatot.

– Végül rátaláltunk a Beach Boat Kft.-re, mellyel meg tudtunk egyezni – sóhajtott fel a polgármester. – A megállapodás szerint ők bérlik tőlünk a kikötőt, az önkormányzat pedig fizet a menetrend szerinti hajózás szolgáltatásáért. A két összeg különbsége évi egymillió forint a terhünkre, vagyis ennyibe kerül, hogy heti négy nap – csütörtöktől vasárnapig – járjon a hajó Balatonszemesre. És ezért az akali lakosok ingyen utazhatnak a hajón.

– Nem a menetrend szerinti személyhajózástól várjuk, hogy nyereséges lesz az akali projekt – ismerte el Magyar Balázs, a Beach Boat Kft. ügyvezetője kérdésünkre, miért gondolták úgy, hogy érdemes hajójáratot indítani Balatonakali és Balatonszemes között, ha a Bahart lemondott a lehetőségről, mert veszteségesnek ítélte. – Teljesen más az üzleti modellünk, mint a hajózási társaságé, a három pillér, amit kidolgoztunk egymást kell, hogy kiegészítse, s ezáltal erősítse. A menetrend szerinti járatok mellett sétahajózás, valamint strandhajózás szerepel a projektünkben, utóbbi kettőnek kell olyan erősnek lennie, hogy elbírja az előbbit – fogalmazott.

A sétahajózás bevett, s ami legalább annyira fontos, jövedelmező program a kikötővel rendelkező településeken, a strandhajózással viszont új programelemmel bővül a Balaton. A cég által tavaly év végén a Baharttól – információink szerint valamivel a 20 millió forintos kikiáltási ár alatt – megvásárolt Arács motorossal ugyanis a parttól távolabb is strandolhatnak az erre vágyók. – A hajó a parttól távolabb, a mély vízben lehorgonyoz, ahol egy úszó platformot, egy gumistéget csatlakoztatunk hozzá, melyre négy ponton lehet felmászni a vízből – magyarázta Magyar Balázs. – Teljesen más élmény, mint a parton napozni vagy fürdeni, a hajón pedig vendéglátás teszi teljessé az élményt. Persze ehhez a szolgáltatáshoz rengeteg engedélyt be kellett szereznünk, emellett szigorú protokollt is kialakítottunk, többek között 16 éves kor alatt kötelező a mentőmellény, s folyamatos figyelőszolgálat működik a fürdőzés alatt.

Az ügyvezető hozzátette, hogy Akali mellett Balatonszemessel is hasonló terveik vannak, hiszen igazából e két településnek nyújtanak szolgáltatást. Arra is figyeltek, hogy a menetrend szerinti járat illeszkedjen a Bahart-hajókhoz, vagyis kapcsolódjon a csatlakozásokhoz, hiszen Szemesről Balatonlellére, Balatonboglárra és Balatonföldvárra is indulnak hajók.

- Hosszú távban gondolkodunk, az idei szezont tapasztalatszerzésnek szánjuk, vagyis nem ez alapján döntünk a jövőről, nem véletlen, hogy több évre szerződtünk az önkormányzattal – állította Magyar Balázs.

Hasonlóképpen tanulóévként tekint erre a nyárra Koncz Imre is, aki megjegyezte, a siker érdekében komoly fejlesztésbe kezdenek: új kiszolgálóépületet építenek jegypénztárral, vizesblokkal, zuhanyzóval, s parkosítják a kikötő környékét.