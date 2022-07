Erős kampányt indított Boris Johnson székéért Rishi Sunak volt brit pénzügyminiszter

nepszava.hu;

Nagy-Britannia;Boris Johnson;kormányválság;Rishi Sunak;

2022-07-08 22:04:00

A kedden távozott, 42 éves indiai származású, dúsgazdag politikus már a kormányfő lemondása előtt előkészítette a tervét.

Boris Johnson brit miniszterelnök csütörtöki lemondása után egy nappal bejelentette korábbi pénzügyminisztere, Rishi Sunak, hogy volt főnőke helyébe lépne a Konzervatív Párt élén, egyben a miniszterelnöki poszton – írja a BBC. A politikus kedden mondott le a pénzügyi tárca vezetéséről, Sajid Javid egészségügyi miniszterrel együtt, ezzel elindítva a lavinát, amely a kormányfő távozásának bejelentéséhez vezetett. Akkor a két érintett miniszter a kormányfő iránti bizalom megrendülésével indokolta döntését, őket másnapra már több mint 50 kormánytag követte.

A brit médium felidézi, Sunak korábban Boris Johnson támogatója volt, de hírnevét csorbította a felesége adóügyei körüli vita, és pénzbírságot kapott a koronavírus-járvány miatti lezárási szabályok megsértése miatt, ahogyan maga Boris Johnson is. A tory politikus a a Twitteren közzétett videón közölte először, hogy kampányt indít „Ready for Rishi”, vagyis „Készen áll Rishire” szlogennel. A felvételen a 42 éves politikus azt is bemutatja, hogy indiai nagymamája az 1960-as években telepedett le Nagy-Britanniában.

Azt, hogy a volt pénzügyminiszter már korábban megragadta, vagy legalábbis tervezte a lépést, alátámasztja, hogy kampányoldalát még Boris Johnson lemondása előtt, július 6-án szerdán regisztrálta. Az is amellett szól, hogy a Konzervatív Pártban is téma lehetett már a jelenlegi miniszterelnök távozása, hogy Sunak mellett egyre többen állnak ki.

Mark Spencer, a brit alsóház vezetője egyértelművé tette, hogy Rishi Sunakot támogatja a konzervatívok leendő vezetőjeként. Spencer a BBC Radio 4 PM című műsorában azt nyilatkozta róla, hogy neki megvan a víziója, az ország összefogására és arra, hogy helyes irányba vezesse a brit gazdaságot is.

Jacob Young konzervatív képviselő szerint Sunak megnyerheti a következő általános választást, és bebizonyította, hogy képes újjáépíteni a gazdaságot. Szerinte nem jelenthet gondot az sem, hogy a a volt tárcavezető dúsgazdag, mert „elkötelezett amellett, hogy azokon segítsen, akiknek a legnagyobb szükségük van segítségre”. A Sunday Timesnak az Egyesült Királyság leggazdagabb embereiről készített listája szerint Sunak két befektetési alap partnere volt, aki két fedezeti alap partnere volt, mielőtt politikába lépett volna, és felesége, Akshata Murty, egy indiai IT-milliárdos lánya, közös vagyonuk 730 millió font.

Rishi Sunak támogatói közé állt további három brit parlamenti képviselő, Claire Coutinho, Angela Richardson és Paul Maynard is. Ugyanakkor a BBC felsorolta a szerintük összes lehetséges pályázót Boris Johnson megüresedő székére. Sunak mellett a listán szerepel Ben Wallace védelmi miniszter, Liz Truss külügyminiszter, Sajid Javid volt egészségügyi államtitkár, Nadhim Zahawi, az új pénzügyminiszter, Jeremy Hunt, Tom Tugendhat és Steve Baker parlamenti képviselők, Suella Braverman főállamügyész, Penny Mordaunt államminiszter, Priti Patel belügyminiszter, Grant Shapps közlekedési miniszter.

A brit kormányválsággal, a Boris Jonson lemondásához vezető ügyekkel számos cikkben foglalkoztunk.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.



Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi



Sign up ???? https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF