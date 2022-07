R. Hahn Veronika (London);

Boris Johnson;lemondás;Egyesült Királyság;

2022-07-07 21:44:00

Lezárult a régóta húzódó brit politikai dráma, de hosszas búcsúra készül Boris Johnson

Johnson a rá jellemző ellentmondásossággal jelentette be távozását. Októberig még szeretne ügyvezető kormányfő maradni.

Igazuk lett azoknak, akik megjósolták, Boris Johnsont úgy kell majd kirángatni a Downing Street 10-ből. Mire a kormányt majdnem három éve vezető politikus csütörtök délben megjelent a híres fekete kapu előtt elhelyezett szószék mögött, a kedd este elindult lemondások száma megközelítette, majd meghaladta a hatvanat, így a megüresedett posztokat szinte lehetetlennek látszott betölteni. Volt olyan minisztérium, ahol egyetlen döntéshozó maradt.

A kormányfő a parlamenti frakció akaratával magyarázta, hogy új pártvezető és kormányfő megválasztása vált szükségessé. Mielőtt a nyilvánosság elé lépett volna, Sir Graham Bradyvel, az illetékes 1922-es bizottság elnökével megállapodott abban, hogy azonnal megkezdődik az új frontember megválasztása, a menetrend pedig jövő héten válik ismertté. Johnson utódja véglegesítéséig hivatalban kíván maradni, és kiegészíti a kormányt. Köszönetet mondott mindazoknak a millióknak, akik 2019-ben a Konzervatívokra szavaztak, sokan életükben először, és ezzel 1987 óta a legnagyobb többséget sikerült elérni, míg a párt utoljára 1979-ben szerezte meg a voksok hasonlóan jelentős részét. Az elődjével, Theresa May-jel ellentétben magabiztosan, egyetlen könnycseppet sem ejtve búcsúzó politikus azzal indokolta pozíció­jához való ragaszkodását az elmúlt napokban, hogy „feladatának, kötelességének érezte a bizalmukat belé fektetőkkel szemben a 2019-ben tett ígéretek megvalósítását”.

Johnson többször is tapsban kitörő munkatársai és kislányát tartó felesége, Carrie által körülvéve felsorolta legnagyobb vívmányait: a Brexitet, a „szuverenitás visszaszerzését”, a pandémia legyőzését, Európa „legátfogóbb” oltási programjának kivitelezését, a lezárások leggyorsabb feloldását és azt, hogy a nyugati országok kezdeményezéseinek élére állt a Putyin-rezsim által Ukrajna ellen indított agresszió legyőzése érdekében. Biztosította egyben a megtámadott országot, hogy az Egyesült Királyság addig támogatja szabadságharcát, ameddig csak szükséges. A beszéd vitathatóbb elemének számít, amint beszámolt arról, hogyan próbálta kollégáit meggyőzni, „excentrikus” lenne a kormányfőváltás akkor, amikor oly sok mindent tesznek, óriási felhatalmazással rendelkeznek, és „minden sárdobálás, agresszív figyelemeltérítés ellenére” csak egy pár százalékkal vannak elmaradva a Munkáspárt mögött a közvélemény-kutatásokban. Ám azt kellett tapasztalnia, hogy bármilyen fájdalmas is, érvei süket fülekre találtak, ötleteit és projektjeit nem lesz képes végrehajtani. Be kellett látnia, hogy „Westminsterben nagyon erős a csordamentalitás, és amikor a csorda elindul, nem lehet megállítani”.

Beszéde vége felé, még mielőtt köszönetet mondott volna Carrie-nek, kisgyermekeinek, a köztisztviselői karnak, a Downing Street és Chequers alkalmazottainak és másoknak, kifejtette: tudja, „sokan megkönnyebbültek, de mások csalódottak”. A maga részéről „nagyon szomorú, hogy a világ legjobb állását fel kell adnia”. Meglepően egy amerikai szlenggel zárta: „But them’s the breaks”, ami annyit tesz, hogy „ez van”, „ilyen az élet”.

Nem lehet mérget venni arra, hogy Johnsonnak sikerül az októberi pártkongresszusig kihúznia az időt a Downing Streeten, noha új kabinetjének megígérte, a fennmaradó időben nem áll elő nagyszabású politikai tervekkel. Sir Keir Starmer, a Munkáspárt vezetője kilátásba helyezte, hogy ha a kormányfő „körömszakadtáig ragaszkodik a hatalomhoz az azonnali és teljes távozás helyett”, bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormánnyal szemben a parlamentben, mivel szerinte Boris Johnson „oly sok hazugságot, csalást és káoszt zúdított az országra”. Sir Ed Davey, a Liberális Demokraták vezetője azonnal támogatásáról biztosította kollégáját, úgy látszik egyetértve azzal, hogy „nem szabad ragaszkodni egy kormányhoz, amely a megélhetési válság közepette nem funkcionál”. Erőteljes támadást indított Johnson ellen Sir John Major volt kormányfő is, aki „helytelennek és valószínűleg tarthatatlannak” nevezte Johnson átmeneti maradását.

Egy csütörtökön közzétett YouGov poll szerint Ben Wallace védelmi miniszter a Konzervatívok favoritja Johnson utódaként, megelőzve Rishi Sunak volt pénzügy- és Liz Truss külügyminisztert.