nepszava.hu;

Vasutasok Szakszervezete;MÁV;munkakörülmények;

2022-07-09 17:30:00

Még gesztusokat sem tesz az állam a vasutasoknak

Igaz, nem kerülne egy pluszforintjába sem. Az illetékes tárca jogászkodással terel.

Nemcsak pénzzel, még gesztusokkal sem hajlandó elismerni a vasutasok munkáját a kormány, mivel a vasutasnapi egyszeri 100 ezer forintos juttatás után két olyan „hangulatjavító” kérésünket is elutasította, amelynek megvalósításához egyetlen fillér sem kellene - közölte a Vasutasok Szakszervezete (VSZ).

A szervezet vezetője úgy véli, nem csoda, hogy egyre nagyobb a munkaerőhiány a vasútnál. A VSZ a közelmúltban levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy engedélyezze a MÁV-nál is a versenyszférában már működő gyakorlatot: az átlagosan összesen 20-30 perces munkaközi szünet is lehessen a fizetett munkaidő része. Ez az államnak egyetlen plusz forintjába sem kerülne, viszont szerény, ám üzenet értékű gesztus lenne a vasutasok felé.

A VSZ elnöke erre a barátságtalan megnyilvánulásra nem talál más magyarázatot, mint azt, hogy ennyit – pontosabban ennyit sem – ér a hatalomnak a vasutas társadalom. Nem csoda, hogy továbbra is munkaerőhiánnyal küzd a MÁV és egyre több vasutasnak kell a hiányzók munkáját is ellátni. Amíg bírják - tette hozzá az elnök.

Az érdekképviselet azt is kérte a kormányfőtől, hogy engedélyezze a vállalatnál bizonyos munkakörökben a választható 4 vagy 5 napos munkahét bevezetését. Vagyis az erre alkalmas területeken és beosztásokban a munkavállalók időnként maguk dönthessenek arról, hogy el tudják-e végezni 4 nap alatt is a feladatukat, s ha igen, akkor megtehessék ezt, s így 3 hétvégi pihenőnapot nyerjenek. Ez is jelentős hangulatjavítást eredményezne – pihentebb vasutas nagyobb munkakedvvel dolgozik, szükség esetén akár két ember helyett is –, ám a minisztérium ennek is keresztbefeküdt.

A VSZ elnöke kijelentette, a szakszervezet újabb és újabb munkakörülmény- és hangulatjavító változtatásokon dolgozik, s ezekkel továbbra is ostromolni fogja a kormányt. Az nem lehet, hogy felelős döntéshozók ne vegyék észre, mennyire fontos lenne legalább gesztusokkal javítani – ha már pénzt nem adnak a megbecsülés jeleként – a vasútnál dolgozók hangulatát, s ezzel is vonzóbbá tenni a vészes munkaerőhiánnyal küzdő ágazatot.

Mint ahogy lapunk korábban beszámolt róla, a VSZ százezer forintot kért a MÁV-csoport minden dolgozójának, de a kormány a háborús környezetre és a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva elutasította igényüket.