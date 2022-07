Népszava;

illegális bevándorlás;Magyarország;Frontex;

2022-07-11 08:34:00

Simán hazudik az Orbán-kormány, kétszer annyi menekültről beszél, mint ahányról az Európai Unió tud

A magyar rendőrség a honlapján közölt adatok szerint 108 741 határátlépési próbálkozást állított meg a déli határnál az idei első félévben. Ez kétszer annyi bevándorlót feltételez, mint ahányról a Frontex, vagyis az Európai Unió határvédelmi ügynöksége az egész nyugat-balkáni útvonalon tud – derült ki a Népszava összesítéséből.

A legfrissebb adatai az ENSZ-nek, a Frontexnek és a magyar rendőrségnek vannak arról, hogy délről hányan próbáltak bejutni az országba, ám ezek a számok nagyon nem egyeznek.

Azért próbáltuk megnézni, hogy mégis hány, az Orbán-kormány által illegális migránsnak nevezett ember próbál meg átjutni a szerb-magyar határon, mert nemrég Orbán Viktor kormányfő bejelentette: „határvadász rendszert” szervez a kormány, amihez 2000-4000 embert szeretnének felvenni. Sőt, a kormánysajtó felkapta a szerb oldalon történt lövöldözést is, vagyis a kormány és médiája óriási nyomásról és veszélyekről beszél.

A magyar rendőrség hivatalos adatai bő 108 ezer határátlépési próbálkozásról szólnak, de ahogy korábban megírtuk, ez nem a menekültek valódi számát tükrözi, hanem azokét a próbálkozásokét, amelynek során valaki megpróbált bejutni Magyarországra, de elkapták és visszaküldték, vagy eleve meggátolták az átjutást a déli kerítésnél. Szijjártó Péter nemrég arról beszélt: 110 ezer illegális bevándorlót tartóztatott fel a rendőrség a határon. Ezzel az állítással ellentétben áll nemcsak a Frontex és az ENSZ statisztikája, hanem az a tény is, hogy a rendőrség a próbálkozások számát jegyzi fel. Márpedig akit visszaküldenek, újra és újra próbálkozhat, korábbi helyszíni riportunkból is kiderült, hogy van, aki akár 15-20 alkalommal is nekivág a magyar határnak.

Ennek fényében érthető, hogy a Frontex szerint 2022. júliusig 55 321 menekült próbált bejutni az EU-ba a nyugat-balkáni útvonalon keresztül. Ez a szám éppen a fele a magyar statisztikának.

A legfrissebb adatot az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) egyik július 1-i jelentésében találtuk. Eszerint május végén Szerbia területén 5186 menekült tartózkodott, akik közül 4724-et az ország 13 működő kormányzati központjában helyeztek el. Ha az ENSZ adatait összehasonlítjuk Orbán Viktor ígéretével, kiderül: majdnem minden, Szerbiában tartózkodó bevándorlóra juthat egy „határvadász” a jövőben – már ha fel tudnak venni rá elegendő embert és teljesen feltöltik a rendszert.

Az ENSZ statisztikái szerint egyébként áprilisban és májusban a szomszédos országokból 1025 embert toloncoltak vissza Szerbiába (ezek 66 százalékát Magyarországról, 29 százalékát Romániából és 5 százalékát Horvátországból). A visszatoloncoltak fele szíriai, 14 százalékuk afgán, 12 százalékuk pakisztáni. Az éves statisztika emelkedést mutat: a nyugat-balkáni útvonalon tavaly 61 ezer volt az illegális határátlépések száma, míg idén az első félévben 55 ezer.