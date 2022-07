Donald Trump szerint Elon Musk egy kamugép

P. L.;

Donald Trump;Elon Musk;twitter;

2022-07-10 20:07:00

A volt amerikai elnök szerint a Tesla-vezér arról is hazudott, hogy rá szavazott 2016-ban.

Bár korábban úgy tűnt, hogy Elon Musk mintegy 44 milliárd dollárért megveszi a Twittert és e hatalmánál fogva visszaengedi a letiltott Donald Trumpot a platformra, az üzlet mára meghiúsulni látszik, a volt amerikai elnök pedig most páros talppal beleszállt a Tesla és a SpaceX vezérébe egy alaszkai kampánybeszédben, amelyről a Business Insider számolt be.

Donald Trump beszédében a „baloldali cenzúra” elleni fellépésről és a szólásszabadság visszaállításáról szólva arról értekezett, hogy Elon Musk nemrégiben azt mondta, soha nem szavazott republikánus jelöltekre, többségében a demokratákat támogatta, pedig korábban neki azt állította, hogy 2016-ban rá adta a voksát.

Trump on Elon Musk: "You know, he said the other day, Oh, I've never voted for a Republican. I said, I didn't know that, he told me he voted for me. So he's another bullshit artist." pic.twitter.com/1cBiZsX1BJ