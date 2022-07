nepszava.hu;

2022-07-09 18:56:00

Zelenszkij hazahívta Ukrajna budapesti nagykövetét

Menesztése egy nagyobb átszervezés része lehet.

Egy szombaton megjelent rendelet értelmében Volodimir Zelenszkij felmentette Ljubov Vaszilivna Nepopot Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagyköveti posztjáról - derül ki egy szombaton kiadott elnöki rendeletből.

A szűkszavú közlés arra nem tér ki, hogy a diplomatának miért kell elhagynia Budapestet.

Nem ő az egyedüli, akit Kijev visszahívott. Távoznia kellett posztjáról a németországi, a norvégiai, a cseh vagy éppen az indiai nagykövetnek is.

Nepop korábban több éles kirohanást is intézett a magyar kormány ellen. Emiatt már Szijjártó Péter egyszer be is hívatta magához a minisztériumba.

A nagykövet többek közt arról is beszélt, hogy ha Putyin végzett Ukrajnával, akkor Magyarország lesz a következő célpontja. Lapunknak adott nyilatkozatában pedig azt állította, hálásak Magyarország kormányának, hogy támogatja az Oroszország elleni szankciókat, ugyanakkor megjegyezte: a kérdés az, bele tudunk-e nézni saját gyermekeink szemébe, örülni az alacsony gáztarifáknak, ha szemet hunyunk az embertelenség és a barbárság felett