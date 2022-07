nepszava.hu;

Átadták a fideszes káderképző, a Mathias Corvinus Collegium balatoni vitorláskikötője, vásároltak „közösségépítésre és oktatásra alkalmas hajókat” is

Navracsics Tibor ennek kapcsán megjegyezte, Magyarország Európa élvonalába kerülhet az MCC-vel.

„Kitárta kapuit a fiataloknak a révfülöpi Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő és Diáktábor! Nagy álmunk vált valóra a megnyitóval. Célunk volt létrehozni egy olyan helyet, ahová Kárpát-medence-szerte bárhonnan érkezhetnek diákok” - írta hétfői Facebook-bejegyzésében a Fidesz káderképzője, a Mathias Corvinus Collegium (MCC).

A 120-szoros vesztesége ellenére közpénzmilliárdokból működő szervezet közlése szerint ezzel nagy álmuk vált valóra, mivel céljuk volt létrehozni egy olyan helyet, ahová Kárpát-medence-szerte bárhonnan érkezhetnek diákok. Megnyitó beszédében Orbán Balázs kuratóriumi elnök - aki egyben miniszterelnök politikai igazgatója is - hangsúlyozta, Cholnoky Jenő személyében találtuk meg azt a történelmi hagyatékot, amely a leginkább kifejezi az MCC által képviselt értékeket – a hazaszeretet és a nemzetközi kiválóság az, amely az MCC oktatási, nevelési stratégiáját is meghatározza.

Ami a vitorláskikötőt illeti, a területén a 2F-Bau Kft. és GB Group Kft. felhúzott egy 160 négyzetméteres épületet, ahol a leírás szerint 30 gyerek és a velük foglalkozó 10-15 felnőtt fér majd el, de oktatási programokat és más rendezvényeket is lehet tartani benne. Fedett kerti medence, előadói pavilon és grillsütő is van, illetve vásároltak „közösségépítésre és oktatásra alkalmas hajókat” is – derül ki a Magyar Építők szombati cikkéből.

Navracsics Tibor, a térség országgyűlési képviselője, területfejlesztési miniszter a megnyitón azt mondta, ha az ember minőségi környezetben él, minőségi életvitelt képest folytatni. A révfülöpi kikötő és diáktábor is ezt a célt szolgálja; az MCC-vel Magyarország is Európa élvonalába kerülhet. A felújítással egy minden évszakban használható, korszerű, többszáz fiatal elszállásolására, oktatására, sportra nevelésére és játékos foglalkoztatására alkalmas tehetséggondozó központ jött létre a Balaton partján. A cél pedig, hogy a tábor teljes renoválásával akár 500 gyermek is táborozhasson.

Az MCC révfülöpi terjeszkedéséről még tavalyelőtt ősszel írtunk. Hogy minden összejöjjön, a révfülöpi kikötő mellett további hatalmas, értékes területeket kaptak meg az államtól.